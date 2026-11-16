Aggredisce i poliziotti e morde al ginocchio un’agente: arrestato alla stazione di Bergamo

Un controllo alla stazione di Bergamo si è trasformato in un’aggressione ai danni di un’agente. Nel pomeriggio di sabato 14 novembre, gli agenti hanno arrestato un cittadino ghanese di 27 anni, residente nella Bergamasca e già noto alle forze dell’ordine.

L’aggressione

Poco dopo le 12,30, dopo che un capotreno di un convoglio regionale proveniente da Treviglio ha segnalato un passeggero sprovvisto di biglietto che si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Raggiunto dagli agenti della polizia ferroviaria e accompagnato presso gli uffici per accertamenti, durante le operazioni di identificazione ha improvvisamente tentato di fuggire, e una volta bloccato ha reagito con violenza: nel corso della colluttazione, l’uomo ha morso al ginocchio una poliziotta, provocando lesioni giudicate guaribili in sette giorni.