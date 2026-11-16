Aggredisce i poliziotti e morde al ginocchio un’agente: arrestato alla stazione di Bergamo
L’INTERVENTO. La colluttazione durante le procedure di identificazione, quando l’uomo ha improvvisamente tentato di fuggire.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un controllo alla stazione di Bergamo si è trasformato in un’aggressione ai danni di un’agente. Nel pomeriggio di sabato 14 novembre, gli agenti hanno arrestato un cittadino ghanese di 27 anni, residente nella Bergamasca e già noto alle forze dell’ordine.
L’aggressione
Poco dopo le 12,30, dopo che un capotreno di un convoglio regionale proveniente da Treviglio ha segnalato un passeggero sprovvisto di biglietto che si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Raggiunto dagli agenti della polizia ferroviaria e accompagnato presso gli uffici per accertamenti, durante le operazioni di identificazione ha improvvisamente tentato di fuggire, e una volta bloccato ha reagito con violenza: nel corso della colluttazione, l’uomo ha morso al ginocchio una poliziotta, provocando lesioni giudicate guaribili in sette giorni.
L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
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