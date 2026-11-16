Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026

Aggredisce i poliziotti e morde al ginocchio un’agente: arrestato alla stazione di Bergamo

L’INTERVENTO. La colluttazione durante le procedure di identificazione, quando l’uomo ha improvvisamente tentato di fuggire.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Aggredisce i poliziotti e morde al ginocchio un’agente: arrestato alla stazione di Bergamo
Agenti della polizia di Stato alla stazione di Bergamo

Bergamo

Un controllo alla stazione di Bergamo si è trasformato in un’aggressione ai danni di un’agente. Nel pomeriggio di sabato 14 novembre, gli agenti hanno arrestato un cittadino ghanese di 27 anni, residente nella Bergamasca e già noto alle forze dell’ordine.

L’aggressione

Poco dopo le 12,30, dopo che un capotreno di un convoglio regionale proveniente da Treviglio ha segnalato un passeggero sprovvisto di biglietto che si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Raggiunto dagli agenti della polizia ferroviaria e accompagnato presso gli uffici per accertamenti, durante le operazioni di identificazione ha improvvisamente tentato di fuggire, e una volta bloccato ha reagito con violenza: nel corso della colluttazione, l’uomo ha morso al ginocchio una poliziotta, provocando lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Treviglio
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità