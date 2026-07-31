Agosto a Bergamo? Le mappe degli estivi in città e provincia

Arrivati ormai a fine luglio, la stagione degli eventi estivi è nel pieno del suo svolgimento. A Bergamo e nei comuni della provincia sono numerosi gli spazi che ogni settimana propongono concerti, spettacoli, cinema, attività per le famiglie e iniziative gastronomiche.

Per orientarsi tra le tante offerte abbiamo creato due mappe interattive, una dedicata alla città e l’altra alla provincia. Questi strumenti consentono di individuare facilmente le diverse iniziative: selezionando uno dei punti presenti sulla cartina è possibile conoscere la posizione dello spazio estivo, scoprire le attività proposte e tutte le informazioni utili.

Gli estivi a Bergamo

A Bergamo non mancano le location ormai diventate un appuntamento fisso della bella stagione. Tra queste c’è il Goisis, nel verde del parco di Monterosso, con laboratori, momenti di intrattenimento e numerose proposte di street food. Il Lazzaretto Estate ospita invece un calendario dedicato soprattutto alla musica e allo spettacolo, con concerti, serate di comicità e artisti capaci di richiamare pubblico anche da fuori provincia. Musica dal vivo e appuntamenti serali caratterizzano anche la programmazione di Nxt, in piazzale Alpini, mentre il distretto di ChorusLife propone serate a tema, dj set, ballo e specialità della cucina italiana e internazionale. Si aggiungono all’offerta il cinema all’aperto di Esterno Notte e gli appuntamenti ospitati negli spazi di Astino, nonché nei musei della città, come Gres art 671 e l’Accademia Carrara. Segnaliamo per le famiglie anche la Festa della Madonna della Castagna, con cucina bergamasca e giornate di animazione per i più piccoli.

Gli estivi in provincia

La seconda mappa amplia lo sguardo all’intera provincia, dove il programma spazia dalle manifestazioni musicali alle sagre, fino alle attività rivolte a tutte le età. Tra gli appuntamenti raccolti figurano Lo Spirito del Pianeta, festival dedicato alle culture e alle tradizioni dei popoli indigeni, Filagosto a Bonate Sopra e Bum Bum Festival a Trescore, con concerti, ristorazione e serate in compagnia. Per adulti e bambini c’è anche il Parco Avventura di Torre Boldone, mentre in diversi comuni della pianura, dell’hinterland e delle valli sono in programma rassegne musicali, cucine all’aperto e spettacoli.