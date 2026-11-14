«Al Galgario storie di umanità: voi ci insegnate a chiedere aiuto»

Tra gli applausi degli ospiti, il Vescovo alza la mano, mostrando la tessera dei servizi del Galgario e lo zaino («è la casa di molti»), doni simbolici – consegnati da Christian – che racchiudono però tutta l’umanità di quel momento.

A sua volta, monsignor Beschi fa il giro della sala, stringendo mani e offrendo calze contro il freddo, un cioccolatino e dispensando sorrisi. Poi, tutti insieme, come tra amici di lunga data, è il momento della merenda, servita dai volontari.

Il Vescovo Francesco Beschi mostra la tessera dei servizi del Galgario e lo zaino

(Foto di Yuri Colleoni)

La merenda

La visita di monsignor Beschi, nell’ambito della Settimana dei poveri, inizia verso le 16. Accompagnato dal direttore e dal presidente della Caritas diocesana, don Roberto Trussardi e monsignor Michelangelo Finazzi, il Vescovo ha incontrato una cinquantina di persone, ognuno con la propria «storia di umanità», dirà più tardi. Si informa, qualcuno gli ricorda incontri precedenti con una risata, altri si confidano con lui, chiedendo una preghiera.

Prima della riflessione, c’è il tempo per entrare in una delle stanze dedicate all’accoglienza delle persone per la notte. Qui ci sono 13 posti letto (dei 65 del Galgario) e – viene spiegato – è stato appena messo a posto, ristrutturato dai danni del tempo e dell’umidità.

La parabola del buon Samaritano

In un luogo che fa dell’accoglienza la sua ragion d’essere, la preghiera non poteva che cominciare dalla parabola del buon Samaritano. Che il Vescovo riprende dopo aver ricordato che «sono a Bergamo da 17 anni, in questo periodo ho avuto la possibilità di incontrare qualcuno di voi. Oggi vorrei salutarvi e lasciarvi una parola. A volte le parole possono lasciare il tempo che trovano; a volte nessuno ascolta le vostre».

La parabola, però, rispecchia le vite di chi frequenta il Galgario: «C’è un uomo che viene lasciato sulla strada, mezzo morto. Passa la gente, ma non si ferma: penso che conosciate bene queste storie. Poi finalmente qualcuno se ne prende cura», portandolo in una locanda. «Penso che il Galgario sia un po’ come quella locanda». Un luogo in cui «può succedere di tutto»,a volte «qualcosa di spiacevole». Ma «si propone come luogo dove ognuno potrebbe trovarsi bene, trovare accoglienza, dove riposare senza essere esposto ai pericoli e al freddo».

(Foto di Yuri Colleoni)

«Che cosa potete donare?»

Un luogo del dono, in cui anche chi ha più bisogno può donare qualcosa. «Spesso, parlando con alcuni di voi, il sentimento che viene espresso è: “Tanto io non ho niente da perdere”. Ecco io vorrei lasciarvi questo messaggio: “Io non ho niente da perdere, ma ho tutto da dare”. Ognuno di voi può dare qualcosa». E «che cosa avete da donare?». «Il cuore», risponde qualcuno. «Il cuore, e quella è la cosa più importante. Però voi potete donare il vostro tempo per qualcosa di buono». Ancora, «potete insegnare a tutti noi a chiedere aiuto, occorre essere umili per farlo». Infine, «potete dare un po’ di riconoscenza. Una parola sola: grazie», a tutti i volontari e a chi si prende cura di loro.

Lo fa per primo don Trussardi, che esprime gratitudine per il «momento emozionante, pieno di premura del Vescovo verso queste persone, che si sono anche confidate con lui». È il momento dei saluti: «Faccia il bravo, Vescovo!» , esclama Christian.