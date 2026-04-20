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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 20 Aprile 2026

Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro Boario

I CONTROLLI. Controlli congiunti delle forze dell’ordine e dell’Ats: distrutti 140 chili di carne e riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza.

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Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro Boario
Via Foro Boario a Bergamo

Controlli congiunti nei locali in città: scattano sanzioni e violazioni in via Foro Boario. Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Bergamo nell’ambito dei servizi disposti dal Questore per garantire sicurezza e rispetto delle normative nei pubblici esercizi. Nella serata di venerdì 17 aprile, le verifiche si sono concentrate su un locale di via Foro Boario. L’operazione, coordinata da un funzionario della Divisione amministrativa della Questura con il supporto del personale Noc, ha visto la partecipazione di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ats e Carabinieri.

Distrutti 140 chili di carne congelata

Diverse le irregolarità emerse. La squadra amministrativa ha riscontrato l’assenza delle tabelle alcolemiche, dell’etilometro e della cartellonistica obbligatoria, con sanzioni per circa 2mila euro. Criticità rilevanti anche sul fronte sicurezza: mancavano Dvr, piano di emergenza ed estintori a norma. L’Ats ha accertato problemi nella conservazione degli alimenti, con il sequestro e la distruzione di 140 chili di carne e una sanzione di 5mila euro. Accertamenti in corso anche su impianti e documentazione.

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