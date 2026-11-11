Allarme bomba in centinaia di scuole in Italia: studenti evacuati anche in Bergamasca -Foto

Allarme bomba in decine di scuole italiane mercoledì 11 novembre. L’allarme è scattato a seguito dell’arrivo di una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell’ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.

Le scuole evacuate in Bergamasca

Gli studenti evacuati all’Isiss di Gazzaniga Nella Bergamasca, intorno alle 10, sono stati evacuati gli studenti all’Istituto Natta di Bergamo, in via Europa dove è intervenuta la polizia di stato, al Lussana, Vittorio Emanuele, il Galli, al Mascheroni, al Belotti. Stesso copione anche al Majorana di Seriate, al Romero di Albino, al’Isiss Gazzaniga, al Turoldo di Zogno e all’Ivan Piana di Lovere.

Allarme bomba anche allo Zenale Butinone e il Simone Weil e Oberdan di Treviglio dove, poco dopo le 10, gli studenti sono stati fatti uscire dalle aule e allontanati dagli edifici, nell’attesa degli accertamenti e delle bonifiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio e una pattuglia di carabinieri, impegnati a verificare la situazione e a escludere eventuali rischi. Al termine dei sopralluoghi, le forze dell’ordine hanno ritenuto rientrato l’allarme, consentendo agli alunni di rientrare nelle aule e di riprendere le attività didattiche.

Alcune scuole che hanno ricevuto la mail, evidentemente fake, in accordo con le forze dell’ordine e la Prefettura, hanno effettuato controlli interni senza evacuare gli edifici.

La polizia fuori dell’Istituto Natta di Bergamo

(Foto di Bedolis) Gli studenti evacuati all’Istituto Natta di Bergamo

(Foto di Bedolis)

Evacuati anche gli istituti comprensivi e le materne

Evacuati anche gli Istituti comprensivi De Amicis di Bergamo, di Dalmine, Morengo, Filago, Bariano, Misano, Spirano, Casirate, Suisio, Treviglio, ma anche il convitto di Lovere e al Fermi di Romano di Lombardia. A Gorle e Pontirolo i genitori sono stati chiamati per andare a riprendere i figli.

I genitori chiamati a riprendere i figli a Gorle

Il testo della mail

La mail arrivata identica a tutti gli istituti scolastici ha per oggetto «Avviso di pericolo» e poi prosegue con un testo farneticante che parla della volontà di sterminio degli italiani: «Questo è Mikhail Andropov, leader di Misoginistan, siamo venuti per annientarvi... metteremo in atto un genocidio contro gli italiani... Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza, l’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio...»

Valditara, niente allarmismo, rischio concreto inesistente

«No all’allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressochè inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta probabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi». Lo ha detto a La 7 il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. «Faremo un incontro con gli altri ministri decideremo una strategia e poi ci atterremo a quella - ha aggiunto - Ma Vorrei rassicurare: l’elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità».

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fissato per le 16 un vertice per esaminare quanto accaduto nelle scuole e decidere le contromosse.

Carabinieri e polizia locale a Gorle a seguito dell’allarme bomba arrivato viua mail

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