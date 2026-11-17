All’asta l’ex casello ferroviario di via San Fermo a Bergamo
LA VENDITA. Offerte entro il 10 dicembre 2026 per l’asta del Comune di Bergamo che mette in vendita anche altri tre lotti.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un ex casello ferroviario, un deposito e due aree verdi. Sono le quattro proprietà che il Comune di Bergamo ha deciso di mettere all’asta, nell’ambito del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028. Tra gli immobili in vendita spicca proprio l’ex edificio ferroviario di via Santi Maurizio e Fermo 12, inserito nel secondo dei quattro lotti del bando pubblicato il 10 novembre.
L’ex casello ferroviario e gli altri immobili all’asta a Bergamo
Oltre all’ex casello ferroviario, il Comune mette in vendita un’unità immobiliare adibita a deposito o cantina in via Borgo Palazzo 25, un’area verde attualmente utilizzata come vivaio in via Lunga, nella zona di Boccaleone, e un’altra area verde in via Gasparini.
Le quattro proprietà saranno vendute attraverso lotti distinti, per ciascuno dei quali gli interessati potranno presentare un’offerta.
Asta del Comune di Bergamo: scadenze e modalità di partecipazione
Per partecipare è obbligatorio effettuare un sopralluogo, da richiedere entro il 30 novembre 2026. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente online entro le 23.59 del 10 dicembre. L’apertura delle buste è fissata per martedì 15 dicembre, alle 9.30, in seduta pubblica a Palazzo Frizzoni.
Il bando completo, con le condizioni di vendita e le informazioni sui singoli immobili, è consultabile sul sito del Comune di Bergamo, nella sezione «Avvisi pubblici».
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