Un ex casello ferroviario, un deposito e due aree verdi. Sono le quattro proprietà che il Comune di Bergamo ha deciso di mettere all’asta, nell’ambito del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028. Tra gli immobili in vendita spicca proprio l’ex edificio ferroviario di via Santi Maurizio e Fermo 12, inserito nel secondo dei quattro lotti del bando pubblicato il 10 novembre.