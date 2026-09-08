Allerta meteo, mercoledì 9 settembre chiusi i parchi di Bergamo
MALTEMPO. La decisione dopo l’allerta arancione di Protezione civile emessa da Regione Lombardia per rischio idro-meteo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Il Comune di Bergamo chiude tutti i parchi della città nella giornata di mercoledì 9 settembre per allerta meteo, fino a cessata emergenza.
Parchi chiusi a Bergamo
La decisione dopo l’allerta di Protezione civile emessa martedì 9 settembre da Regione Lombardia, per rischio idro-meteo. Dalla mezzanotte è infatti previsto codice arancione per via di forti temporali in arrivo.
La chiusura dei parchi è stata disposta in via precauzionale, spiegano da Palazzo Frizzoni, «a tutela della sicurezza delle persone, in considerazione dell’intensità dei fenomeni meteorologici previsti». Gli aggiornamenti sono consultabili in tempo reale attraverso il pulsante «Allerte di Protezione civile» nella homepage del sito del Comune, nella sezione «Siti tematici».
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