Ancora gran caldo: quest’anno agosto non rinfresca il bosco

L’ondata più intensa

Per il Nord Italia sarà l’ondata di calore più intensa di quest’estate. E se le massime sulla Lombardia meridionale toccheranno anche punte di 37/38 gradi, le minime in Pianura difficilmente scenderanno sotto i 24/25 gradi. Che significa che dovremo convivere con caldo e afa anche di notte. Caldo anche in montagna: lo zero termico arriverà fino ai 5000 metri e sulle Orobie, a 1000 metri, le massime raggiungeranno i 30/32 gradi.