Ancora una spaccata in centro città: colpito negozio di abbigliamento

Ancora un furto con spaccata nel cuore della città. Erano circa le 6 della mattina di domenica 14 giugno quando è scattato l’allarme in un esercizio commerciale al civico 42c di via Sant’Alessandro. A dare l’allerta è stata la madre della titolare Valentina Ravasio, che risiede nei pressi della boutique di abbigliamento.

Secondo i primi accertamenti, il malvivente avrebbe agito da solo. Con incredibile violenza, il ladro è riuscito a mandare in frantumi la porta d’ingresso, nonostante fosse realizzata in vetro antisfondamento. Una volta all’interno del locale, il raggio d’azione è stato rapidissimo: l’uomo ha puntato dritto al bancone, ha sradicato l’intero cassetto del registratore di cassa ed è fuggito a piedi.