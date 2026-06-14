Ancora una spaccata in centro città: colpito negozio di abbigliamento
VIA SANT’ALESSANDRO . Il malvivente avrebbe agito da solo all’alba di domenica 14 giugno. Distrutta la porta, nonostante il vetro antisfondamento.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ancora un furto con spaccata nel cuore della città. Erano circa le 6 della mattina di domenica 14 giugno quando è scattato l’allarme in un esercizio commerciale al civico 42c di via Sant’Alessandro. A dare l’allerta è stata la madre della titolare Valentina Ravasio, che risiede nei pressi della boutique di abbigliamento.
Secondo i primi accertamenti, il malvivente avrebbe agito da solo. Con incredibile violenza, il ladro è riuscito a mandare in frantumi la porta d’ingresso, nonostante fosse realizzata in vetro antisfondamento. Una volta all’interno del locale, il raggio d’azione è stato rapidissimo: l’uomo ha puntato dritto al bancone, ha sradicato l’intero cassetto del registratore di cassa ed è fuggito a piedi.
La fuga è durata tuttavia ben poco, almeno per quanto riguarda la refurtiva. Il cassetto della cassa è stato infatti ritrovato poco dopo, abbandonato nella vicina via Borfuro. All’interno c’erano circa 100 euro in contanti, che il malvivente ha portato via prima di far perdere le proprie tracce.
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