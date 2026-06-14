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Cronaca / Bergamo Città Domenica 14 Giugno 2026

Ancora una spaccata in centro città: colpito negozio di abbigliamento

VIA SANT’ALESSANDRO . Il malvivente avrebbe agito da solo all’alba di domenica 14 giugno. Distrutta la porta, nonostante il vetro antisfondamento.

Lettura meno di un minuto.
Ancora una spaccata in centro città: colpito negozio di abbigliamento
La porta d’ingresso sfondata
(Foto di Foto Yuri Colleoni)

Bergamo

Ancora un furto con spaccata nel cuore della città. Erano circa le 6 della mattina di domenica 14 giugno quando è scattato l’allarme in un esercizio commerciale al civico 42c di via Sant’Alessandro. A dare l’allerta è stata la madre della titolare Valentina Ravasio, che risiede nei pressi della boutique di abbigliamento.

Secondo i primi accertamenti, il malvivente avrebbe agito da solo. Con incredibile violenza, il ladro è riuscito a mandare in frantumi la porta d’ingresso, nonostante fosse realizzata in vetro antisfondamento. Una volta all’interno del locale, il raggio d’azione è stato rapidissimo: l’uomo ha puntato dritto al bancone, ha sradicato l’intero cassetto del registratore di cassa ed è fuggito a piedi.

Ancora una spaccata in centro città: colpito negozio di abbigliamento
Il negozio danneggiato
( foto yuri)
Ancora una spaccata in centro città: colpito negozio di abbigliamento
I vetri infranti

La fuga è durata tuttavia ben poco, almeno per quanto riguarda la refurtiva. Il cassetto della cassa è stato infatti ritrovato poco dopo, abbandonato nella vicina via Borfuro. All’interno c’erano circa 100 euro in contanti, che il malvivente ha portato via prima di far perdere le proprie tracce.

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