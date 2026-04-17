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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 17 Aprile 2026

Anpi Bergamo: record di iscritti e nuova sezione a Stezzano

L’ASSOCIAZIONE. Iscritti quasi raddoppiati in dieci anni: cresce l’Associazione nazionale partigiani bergamasca.

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Anpi Bergamo: record di iscritti e nuova sezione a Stezzano
L’apertura della nuova sezione Anpi a Stezzano. L’associazione Bergamasca negli ultimi 10 anni ha quasi raddoppiato gli iscritti

Bergamo

L’Anpi provinciale di Bergamo si avvicina al 25 aprile con numeri in forte crescita: in dieci anni gli iscritti sono passati da 1.780 a 3.210, segnando un record storico per l’associazione dei partigiani. Un dato che si accompagna anche a un aumento delle sezioni locali, oggi 29 rispetto alle 23 del 2016. L’ultima è stata inaugurata a Stezzano.

Più giovani e più donne tra gli iscritti

Secondo il presidente provinciale Mauro Magistrati, oltre alla crescita numerica emerge anche un cambiamento nella composizione: aumentano le donne e si abbassa l’età media. «Siamo una comunità viva e plurale, non solo legata alla memoria, ma attiva nel presente», sottolinea.

Nasce la sezione Carolina Pesenti a Stezzano

La nuova sezione di Stezzano, la 29esima, è intitolata a Carolina Pesenti, operaia antifascista originaria del paese. L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 26 aprile.

Verso il 25 Aprile tra memoria e partecipazione

L’Anpi si prepara così alle celebrazioni dell’81esimo anniversario della Liberazione, ribadendo l’impegno nella difesa della Costituzione e dei valori antifascisti. In programma diverse iniziative sul territorio in collaborazione con istituzioni e associazioni.

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