Aprica, dal 1° ottobre lo sportello di Bergamo trasloca in via Codussi
LA NOVITÀ. Per consentire il trasferimento, sarà chiuso nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 settembre.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
A Bergamo, dal 1° ottobre lo sportello di Aprica cambia casa, traslocando in via Codussi, dove sono già presenti altri servizi del gruppo A2A.
Per via del trasferimento, lo sportello in via Moroni 337 resterà chiuso nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 settembre, mentre da giovedì 1° ottobre i cittadini potranno rivolgersi alla nuova sede di via Codussi, al civico 44.
Orari invariati
Come in via Moroni, sarà possibile ritirare e sostituire i bidoni della raccolta differenziata e chiedere informazioni. Restano invariati gli orari di apertura: il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, il martedì e il giovedì dalle 12.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30.
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