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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 28 Settembre 2026

Aprica, dal 1° ottobre lo sportello di Bergamo trasloca in via Codussi

LA NOVITÀ. Per consentire il trasferimento, sarà chiuso nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 settembre.

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Redazione Web
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Aprica, dal 1° ottobre lo sportello di Bergamo trasloca in via Codussi
Un mezzo di Aprica in Città Alta

Bergamo

A Bergamo, dal 1° ottobre lo sportello di Aprica cambia casa, traslocando in via Codussi, dove sono già presenti altri servizi del gruppo A2A.

Per via del trasferimento, lo sportello in via Moroni 337 resterà chiuso nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 settembre, mentre da giovedì 1° ottobre i cittadini potranno rivolgersi alla nuova sede di via Codussi, al civico 44.

Orari invariati

Come in via Moroni, sarà possibile ritirare e sostituire i bidoni della raccolta differenziata e chiedere informazioni. Restano invariati gli orari di apertura: il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, il martedì e il giovedì dalle 12.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30.

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