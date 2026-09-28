Aprica, dal 1° ottobre lo sportello di Bergamo trasloca in via Codussi

Orari invariati

Come in via Moroni, sarà possibile ritirare e sostituire i bidoni della raccolta differenziata e chiedere informazioni. Restano invariati gli orari di apertura: il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, il martedì e il giovedì dalle 12.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30.