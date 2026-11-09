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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 09 Novembre 2026

Atalanta, 12 convocati nelle Nazionali: Carnesecchi, Scalvini e Scamacca con l’Italia

CALCIO. Sono dodici i nerazzurri chiamati dalle rispettive Nazionali per la sosta di novembre. Carnesecchi, Scalvini e Scamacca convocati con gli azzurri.

Lettura 1 min.
Atalanta, 12 convocati nelle Nazionali: Carnesecchi, Scalvini e Scamacca con l’Italia
Carnesecchi sarà uno dei tre atalantini convocati nella Nazionale italiana. In tutto sono 12 quelli chiamati nelle rispettive nazionali.

Bergamo

Sono dodici i giocatori dell’Atalanta convocati dalle rispettive Nazionali in occasione della sosta del campionato di novembre. I nerazzurri saranno impegnati nelle gare di Uefa Nations League e nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Atalanta, tre giocatori convocati dall’Italia

Sono Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca i tre atalantini chiamati dalla Nazionale italiana, attesa dalle sfide contro la Francia, giovedì 12 novembre a Milano, e contro il Belgio, domenica 15 novembre a Bruxelles.

Con il Belgio sarà impegnato anche Charles De Ketelaere, che affronterà prima la Turchia il 12 novembre a Izmir e poi proprio l’Italia il 15 novembre.

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Ecco l’elenco dei dodici nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni:

Belgio – Charles De Ketelaere: Turchia-Belgio (12 novembre, Izmir); Belgio-Italia (15 novembre, Bruxelles).

Bosnia ed Erzegovina – Sead Kolašinac: Svezia-Bosnia (14 novembre, Stoccolma); Bosnia-Romania (17 novembre, Zenica).

Costa d’Avorio – Franck Kessie: Costa d’Avorio-Gambia (12 novembre, Bouaké); Gambia-Costa d’Avorio (17 novembre, Banjul).

Croazia – Mario Pašalić: Inghilterra-Croazia (12 novembre, Londra); Croazia-Repubblica Ceca (15 novembre, Osijek).

Italia – Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca: Italia-Francia (12 novembre, Milano); Belgio-Italia (15 novembre, Bruxelles).

Macedonia del Nord – Eljif Elmas: Scozia-Macedonia del Nord (13 novembre, Glasgow); Macedonia del Nord-Slovenia (16 novembre, Skopje).

Montenegro – Nikola Krstović: Montenegro-Lettonia (12 novembre, Podgorica); Cipro-Montenegro (data da verificare, Limassol).

Polonia – Nicola Zalewski: Romania-Polonia (14 novembre, Bucarest); Polonia-Svezia (17 novembre, Breslavia).

Serbia – Lazar Samardžić: Serbia-Germania (13 novembre, Belgrado); Grecia-Serbia (16 novembre, Volos).

Slovenia – Relja Obrić: Slovenia-Svizzera (13 novembre, Lubiana); Macedonia del Nord-Slovenia (16 novembre, Skopje).

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