Allo stadio con i mezzi pubblici gratis. È la novità annunciata dall’Atalanta in vista della partita contro l’Inter, in programma domenica 22 novembre alle 20.45 alla New Balance Arena. Grazie a un accordo economico raggiunto tra la società nerazzurra e Atb, i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento potranno utilizzare gratuitamente i mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Atb.

Il servizio, che da alcuni anni garantisce di raggiungere gratis lo stadio con i mezzi pubblici, è stato prorogato dopo una lunga trattativa tra le due società e a stagione ampiamente iniziata. Anche la copertura sarà minore, soprattutto per le corse dopo la fine delle partite serali.

Atalanta, come funziona il trasporto gratuito con Atb

L’agevolazione sarà valida per l’intera giornata della partita e riguarderà tutte le gare casalinghe di Serie A della stagione 2026/27. Il servizio sarà disponibile anche in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Per viaggiare gratuitamente sarà sufficiente mostrare il biglietto o l’abbonamento della partita agli addetti ai controlli. Non sarà quindi necessario acquistare un ulteriore titolo di viaggio per utilizzare la rete Atb.

Atalanta-Inter, gli orari della Ztl stadio

Resta in vigore la Ztl stadio, che sarà attiva a partire da due ore prima del fischio d’inizio e fino a mezz’ora dopo l’avvio della gara. Per Atalanta-Inter di domenica 22 novembre, dunque, le limitazioni saranno previste dalle 18.45 alle 21.15.