Atalanta, i convocati per il ritiro: ci sono Godfrey, Bakker e Touré

Per la prima volta dopo nove anni, in panchina c’è un nuovo allenatore: Ivan Juric. Il tecnico croato ha diramato la lista dei giocatori convocati per il ritiro, con qualche novità rispetto alla scorsa stagione. Ci sono Ben Godfrey, Mitchell Bakker ed El Bilal Touré, in rientro dai rispettivi prestiti a Ipsiwch, Lille e Stoccarda. Tra i giovani da valutare il portiere Paolo Vismara, impegnato con l’Under 23 nel girone di ritorno della scorsa stagione, Giovanni Bonfanti, reduce dalla promozione in Serie A con la maglia del Pisa, e Marco Palestra, che già nell’ultima annata ha fatto parte della prima squadra, mettendo a segno 15 presenze tra tutte le competizioni.