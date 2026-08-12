Atalanta, i playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv
CALCIO. Gli israeliani hanno eliminato i polacchi del Katowice. Gara d’andata il 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 a Miskolc, in Ungheria.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
L’Atalanta affronterà l’Hapoel Tel Aviv nei playoff di Conference League. La formazione israeliana ha eliminato i polacchi del Katowice nel terzo turno preliminare, vincendo 2-0 la gara d’andata e perdendo 2-1 quella di ritorno, mercoledì 12 agosto.
La partita d’andata si giocherà giovedì 20 agosto alla New Balance Arena di Bergamo, mentre quella di ritorno - giovedì 27 - non si giocherà in Israele ma in Ungheria, al Dvtk Stadium di Miskolc, città a circa 180km da Budapest, non lontana dal confine con la Slovacchia. Gli orari dei due incontri saranno comunicati entro la giornata di venerdì 14 agosto.
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