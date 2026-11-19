Automobilista abbatte tre moto in via Moroni e fugge
IL CASO. Brutta sorpresa, nella mattinata di mercoledì 18 novembre, per due universitari ed uno studente del Leonardo Da Vinci. Sul posto la polizia locale.Lettura meno di un minuto.
Disavventura per tre giovani motociclisti - due universitari e uno studente dell’Istituto Leonardo da Vinci - che avevano parcheggiato le loro «Vespa» in via Moroni, negli stalli all’altezza dell’ateneo e della scuola.
Le prime ricostruzioni
Nella mattinata di mercoledì 18 novembre le tre moto sono state abbattute e danneggiate da un’auto: stando ad una prima ricostruzione, l’automobilista le avrebbe urtate durante una manovra di parcheggio e si sarebbe dato alla fuga. Scattato l’allarme, è intervenuta la polizia locale per accertamenti.
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