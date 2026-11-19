Disavventura per tre giovani motociclisti - due universitari e uno studente dell’Istituto Leonardo da Vinci - che avevano parcheggiato le loro «Vespa» in via Moroni , negli stalli all’altezza dell’ateneo e della scuola.

Le prime ricostruzioni

Nella mattinata di mercoledì 18 novembre le tre moto sono state abbattute e danneggiate da un’auto: stando ad una prima ricostruzione, l’automobilista le avrebbe urtate durante una manovra di parcheggio e si sarebbe dato alla fuga. Scattato l’allarme, è intervenuta la polizia locale per accertamenti.