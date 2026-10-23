Autostrada A4, settimana di chiusure notturne in provincia di Bergamo

Tutte le chiusure

Dalle 22 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di mercoledì 28 alle 5 di giovedì 29 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Bergamo e Dalmine , in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Dalmine e Capriate , in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di venerdì 30 alle 5 di sabato 31 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Capriate e Trezzo , in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di sabato 31 ottobre alle 5 di domenica 1° novembre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Trezzo e Cavenago , in entrata in entrambe le direzioni.

Le strade alternative

Durante la chiusura a Bergamo, si consiglia di entrare in autostrada a Dalmine, verso Milano, e Seriate, verso Brescia. Durante la chiusura a Seriate, si consiglia di entrare in autostrada a Bergamo, verso Milano, e Grumello, verso Brescia. Durante la chiusura a Dalmine, si consiglia di entrare in autostrada a Capriate, verso Milano, e Bergamo, verso Brescia. Durante la chiusura a Cavenago, si consiglia di entrare in autostrada ad Agrate, verso Milano, e Trezzo, verso Brescia.