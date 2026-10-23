Autostrada A4, settimana di chiusure notturne in provincia di Bergamo
PER LAVORI. Dal 26 ottobre al 1° novembre, in notturna: coinvolto il casello cittadino e quelli di Seriate, Dalmine, Capriate e Trezzo. Orari e strade alternative.Lettura 1 min.
Bergamo
Settimana di chiusure notturne ai caselli dell’autostrada A4, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Chiusure che coinvolgeranno anche il tratto bergamasco.
Tutte le chiusure
Dalle 22 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 ottobre sarà chiuso il casello di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni.
Dalle 22 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni.
Dalle 22 di mercoledì 28 alle 5 di giovedì 29 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Bergamo e Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
Dalle 22 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Dalmine e Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.
Dalle 22 di venerdì 30 alle 5 di sabato 31 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Capriate e Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.
Dalle 22 di sabato 31 ottobre alle 5 di domenica 1° novembre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Trezzo e Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni.
Le strade alternative
Durante la chiusura a Bergamo, si consiglia di entrare in autostrada a Dalmine, verso Milano, e Seriate, verso Brescia. Durante la chiusura a Seriate, si consiglia di entrare in autostrada a Bergamo, verso Milano, e Grumello, verso Brescia. Durante la chiusura a Dalmine, si consiglia di entrare in autostrada a Capriate, verso Milano, e Bergamo, verso Brescia. Durante la chiusura a Cavenago, si consiglia di entrare in autostrada ad Agrate, verso Milano, e Trezzo, verso Brescia.
Durante la chiusura a Capriate, per chi viaggia verso Milano si consiglia di entrare in autostrada a Trezzo in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, oppure a Dalmine in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, per via delle limitazioni in peso sul ponte tra Trezzo e Capriate. Per chi viaggia verso Brescia, si consiglia di entrare in autostrada a Dalmine.
Durante la chiusura a Trezzo, per chi viaggia verso Brescia si consiglia di entrare in autostrada a Capriate in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, oppure a Cavenago in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, per via delle limitazioni in peso sul ponte tra Trezzo e Capriate. Per chi viaggia verso Milano, si consiglia di entrare in autostrada a Cavenago.
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