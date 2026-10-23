Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 23 Ottobre 2026

Autostrada A4, settimana di chiusure notturne in provincia di Bergamo

PER LAVORI. Dal 26 ottobre al 1° novembre, in notturna: coinvolto il casello cittadino e quelli di Seriate, Dalmine, Capriate e Trezzo. Orari e strade alternative.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Autostrada A4, settimana di chiusure notturne in provincia di Bergamo

Bergamo

Settimana di chiusure notturne ai caselli dell’autostrada A4, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Chiusure che coinvolgeranno anche il tratto bergamasco.

Tutte le chiusure

Dalle 22 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 ottobre sarà chiuso il casello di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di mercoledì 28 alle 5 di giovedì 29 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Bergamo e Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Dalmine e Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di venerdì 30 alle 5 di sabato 31 ottobre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Capriate e Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di sabato 31 ottobre alle 5 di domenica 1° novembre, in modalità alternata, saranno chiusi i caselli di Trezzo e Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni.

Le strade alternative

Durante la chiusura a Bergamo, si consiglia di entrare in autostrada a Dalmine, verso Milano, e Seriate, verso Brescia. Durante la chiusura a Seriate, si consiglia di entrare in autostrada a Bergamo, verso Milano, e Grumello, verso Brescia. Durante la chiusura a Dalmine, si consiglia di entrare in autostrada a Capriate, verso Milano, e Bergamo, verso Brescia. Durante la chiusura a Cavenago, si consiglia di entrare in autostrada ad Agrate, verso Milano, e Trezzo, verso Brescia.

Durante la chiusura a Capriate, per chi viaggia verso Milano si consiglia di entrare in autostrada a Trezzo in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, oppure a Dalmine in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, per via delle limitazioni in peso sul ponte tra Trezzo e Capriate. Per chi viaggia verso Brescia, si consiglia di entrare in autostrada a Dalmine.

Durante la chiusura a Trezzo, per chi viaggia verso Brescia si consiglia di entrare in autostrada a Capriate in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, oppure a Cavenago in caso di veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, per via delle limitazioni in peso sul ponte tra Trezzo e Capriate. Per chi viaggia verso Milano, si consiglia di entrare in autostrada a Cavenago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Dalmine
Milano
Seriate
strade e autostrade
Trasporti
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero