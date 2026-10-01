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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

Autunno in Bergamasca: inviateci le vostre foto più belle

LA RACCOLTA. Dalle Orobie alla pianura, raccontate con i vostri scatti colori, foliage, castagne, boschi e paesaggi dell’autunno bergamasco.

Lettura 1 min.

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Autunno in Bergamasca: inviateci le vostre foto più belle
(Foto di Unsplash)

L’autunno è cominciato e la Bergamasca si prepara a cambiare veste. Il verde lascia lentamente spazio al giallo, all’ocra, al rosso e all’arancione; le giornate si accorciano, l’aria diventa più fresca e nei boschi tornano i profumi della terra umida, delle foglie e delle castagne.

Con il cambio di stagione, arriva anche il momento di inaugurare una nuova raccolta fotografica de «L’Eco di Bergamo», costruita insieme ai nostri lettori. L’invito è semplice: raccontateci attraverso le immagini che cosa significa per voi l’autunno. Dalle passeggiate nei boschi della Val Brembana e della Val Seriana ai colori intorno ai laghi d’Endine e d’Iseo, dai vigneti della Valcalepio alle campagne della Bassa. Ma anche Città Alta avvolta nella luce più morbida di ottobre, i Colli, i parchi cittadini coperti di foglie e le prime foschie del mattino sulla pianura. Ci sono poi i gesti e le attività che accompagnano la stagione: raccogliere castagne, cercare funghi, camminare lungo i sentieri, partecipare alle sagre, fermarsi davanti a un panorama acceso dal foliage o semplicemente immortalare una tazza fumante.

Partecipare è facile: cliccate sull’apposita sezione , caricate la vostra immagine, aggiungete una breve descrizione e indicate il vostro nome e il luogo in cui avete realizzato lo scatto. La gallery resterà online nelle prossime settimane e sarà arricchita con le fotografie che ci invierete. Ogni giorno sceglieremo uno dei vostri scatti per la #fotodelgiorno e ogni lunedì una fotografia potrà diventare l’immagine di copertina della pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Dalle Orobie alla pianura, raccontiamo insieme l’autunno bergamasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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