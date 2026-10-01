Autunno in Bergamasca: inviateci le vostre foto più belle

L’autunno è cominciato e la Bergamasca si prepara a cambiare veste. Il verde lascia lentamente spazio al giallo, all’ocra, al rosso e all’arancione; le giornate si accorciano, l’aria diventa più fresca e nei boschi tornano i profumi della terra umida, delle foglie e delle castagne.

Con il cambio di stagione, arriva anche il momento di inaugurare una nuova raccolta fotografica de «L’Eco di Bergamo», costruita insieme ai nostri lettori. L’invito è semplice: raccontateci attraverso le immagini che cosa significa per voi l’autunno. Dalle passeggiate nei boschi della Val Brembana e della Val Seriana ai colori intorno ai laghi d’Endine e d’Iseo, dai vigneti della Valcalepio alle campagne della Bassa. Ma anche Città Alta avvolta nella luce più morbida di ottobre, i Colli, i parchi cittadini coperti di foglie e le prime foschie del mattino sulla pianura. Ci sono poi i gesti e le attività che accompagnano la stagione: raccogliere castagne, cercare funghi, camminare lungo i sentieri, partecipare alle sagre, fermarsi davanti a un panorama acceso dal foliage o semplicemente immortalare una tazza fumante.