Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 04 Gennaio 2026

Bergamaschi bloccati allo scalo di Rovaniemi: «Situazione critica, fuori -28 gradi» - Foto e video

LA DISAVVENTURA. Il racconto dei bergamaschi bloccati in Lapponia nella notte con un volo Ryanair diretto a Orio al Serio. «A un certo punto ci hanno detto che avremmo dovuto lasciare lo scalo, uscire e trovare una sistemazione ma qui gli alberghi sono pochi e pieni».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Italiani bloccati a Rovaniemi con un volo Ryanair diretto a Orio al Serio
Italiani bloccati a Rovaniemi con un volo Ryanair diretto a Orio al Serio

Un gruppo di bergamaschi in vacanza in Lapponia è bloccato a Rovaniemi dalla sera di sabato 3 gennaio. A causare il disservizio i riflessi del guasto tecnico all’aeroporto di Orio al Serio, che ha provocato ritardi e infine lo stop al volo Ryanair FR4312. Secondo quanto riferiscono alcuni passeggeri, il volo – previsto inizialmente per le 21 di sabato – è stato prima posticipato e poi gestito con ore di attesa senza comunicazioni chiare. Domenica alle 12, diverse persone risultavano ancora ferme nello scalo finlandese e non erano riuscite a ripartire.

«Dopo ore di totale assenza di comunicazioni ufficiali - raccontano -, ci è stato semplicemente detto che potevamo lasciare l’aeroporto e tornare il giorno successivo, senza alcun aiuto per trovare una sistemazione» raccontano. Un problema non da poco in una zona dove, in questo periodo, la disponibilità alberghiera è spesso ridotta: «Gli hotel risultano tutti al completo e i passeggeri sono stati lasciati completamente a se stessi».

A peggiorare la situazione, le condizioni climatiche: «Uscire dall’aeroporto significa affrontare temperature di circa -28°C, senza un luogo dove andare né soluzioni alternative». Alcuni passeggeri parlano di un contesto «fuori da ogni standard accettabile»: sarebbero state distribuite solo alcune coperte, senza acqua né cibo, e senza assistenza strutturata né dal personale aeroportuale né dalla compagnia. I bergamaschi, insieme ad altri italiani, si trovavano infatti in un’area dell’aeroporto dove non ci sono bar o ristoranti aperti nella notte. La compagnia aerea, a quanto riferiscono, ha dato dei voucher per prendere qualcosa da bere. In mattinata hanno avuto accesso a un’area con maggiori servizi.

Tra le persone coinvolte ci sarebbero famiglie e passeggeri vulnerabili. Al momento si attendono comunicazioni ufficiali su tempi e modalità di ripartenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Emergenza
Tempo libero
Turismo
Politica
politica interna
Ryanair