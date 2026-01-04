Bergamaschi bloccati allo scalo di Rovaniemi: «Situazione critica, fuori -28 gradi» - Foto e video

Un gruppo di bergamaschi in vacanza in Lapponia è bloccato a Rovaniemi dalla sera di sabato 3 gennaio. A causare il disservizio i riflessi del guasto tecnico all’aeroporto di Orio al Serio, che ha provocato ritardi e infine lo stop al volo Ryanair FR4312. Secondo quanto riferiscono alcuni passeggeri, il volo – previsto inizialmente per le 21 di sabato – è stato prima posticipato e poi gestito con ore di attesa senza comunicazioni chiare. Domenica alle 12, diverse persone risultavano ancora ferme nello scalo finlandese e non erano riuscite a ripartire.

«Dopo ore di totale assenza di comunicazioni ufficiali - raccontano -, ci è stato semplicemente detto che potevamo lasciare l’aeroporto e tornare il giorno successivo, senza alcun aiuto per trovare una sistemazione» raccontano. Un problema non da poco in una zona dove, in questo periodo, la disponibilità alberghiera è spesso ridotta: «Gli hotel risultano tutti al completo e i passeggeri sono stati lasciati completamente a se stessi».

A peggiorare la situazione, le condizioni climatiche: «Uscire dall’aeroporto significa affrontare temperature di circa -28°C, senza un luogo dove andare né soluzioni alternative». Alcuni passeggeri parlano di un contesto «fuori da ogni standard accettabile»: sarebbero state distribuite solo alcune coperte, senza acqua né cibo, e senza assistenza strutturata né dal personale aeroportuale né dalla compagnia. I bergamaschi, insieme ad altri italiani, si trovavano infatti in un’area dell’aeroporto dove non ci sono bar o ristoranti aperti nella notte. La compagnia aerea, a quanto riferiscono, ha dato dei voucher per prendere qualcosa da bere. In mattinata hanno avuto accesso a un’area con maggiori servizi.