Bergamo, a Longuelo apre «L’Erba Voglio», il nuovo nido finanziato con il Pnrr

Un investimento da oltre 2,5 milioni

L’intervento è stato finanziato con 1,97 milioni di euro del Pnrr e cofinanziato dal Comune per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. Il vecchio edificio, risalente agli anni Sessanta, è stato demolito e sostituito con una nuova struttura da 640 metri quadrati, progettata per ospitare fino a 60 bambini. Gli spazi educativi sono organizzati in quattro nuclei con aula, dormitorio e servizi, collegati da ambienti comuni e patii aperti verso l’esterno. L’edificio è stato realizzato secondo criteri di sicurezza, efficienza energetica e comfort acustico.