Bergamo, a marzo il bando per il nuovo luna park: lavori al via entro fine anno

Il bando è quasi pronto e sarà pubblicato a breve, entro la fine di marzo. L’obiettivo è di vedere il cantiere all’opera prima della fine dell’anno, quando saranno conclusi anche i lavori per la nuova viabilità di Boccaleone (e il relativo sottopasso) legati alla chiusura del passaggio a livello di via Pizzo Recastello.

«Se tutto procede come da programma, pensiamo che entro fine anno si possa iniziare a lavorare» Tempi ancora relativamente lunghi per la realizzazione della nuova area del luna park, destinata a sorgere tra via Rovelli e la ferrovia. Il ritardo accumulato dal cantiere di Rfi, circa un anno, ha di fatto rallentato anche l’iter del progetto comunale, che prevede il trasferimento delle giostre e, di conseguenza, lo sblocco dell’ampliamento del mercato ortofrutticolo. Una catena di interventi interdipendenti, che ora sembra avviarsi – non senza altri nodi ancora sciogliere – verso una fase più operativa. «Dovremmo pubblicare la gara entro il mese di marzo – conferma Giacomo Salvi, presidente di Bergamo Mercati –. Seguirà la progettazione del Piano di fattibilità tecnico-economica e poi l’affidamento dell’incarico. In questa fase il luna park continuerà a svolgersi nell’area storica (nel frattempo già acquisita da Bergamo Mercati, ndr). Abbiamo tutto l’interesse a trasferire gli spettacoli viaggianti nella nuova area, perché solo così potremo disporre del piazzale per avviare l’ampliamento e la riqualificazione dell’ortomercato».

Il nodo degli espropri

Il bando comprenderà sia la realizzazione del nuovo piazzale del luna park sia gli interventi di riordino all’interno del nuovo perimetro del mercato. «Se tutto procede come da programma – aggiunge Salvi – pensiamo che entro fine anno si possa iniziare a lavorare». Resta però da risolvere la grana degli espropri, passaggio delicato da tempo in mano ai legali (la proprietà è della famiglia Coffari). Ma si potrà procedere solo dopo la definizione del Piano di fattibilità economico-finanziaria. Stazione appaltante è il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, attrezzato con un ufficio gare certificato dall’Anac. «Ci siamo messi volentieri a disposizione – dice il direttore Mario Reduzzi –. Mi sembra un ottimo esempio di collaborazione istituzionale fra enti, che speriamo non resti isolato».

Un’area di 20mila metri quadri

La nuova area del luna park confinerà direttamente con il futuro sottopasso ferroviario. «Tutte le opere devono essere coordinate – sottolinea Salvi – perché i cantieri si toccano e devono procedere in modo coerente». La nuova area destinata agli spettacoli viaggianti avrà una superficie complessiva di circa 20mila metri quadrati, di cui 3mila riservati alla sosta dei caravan, mentre gli altri mezzi troveranno posto in via Serassi e nel parcheggio comunale di via Zanchi, accanto al Centro Galassia. Le concessioni attive sono una cinquantina, per un totale di 70 attrazioni e tra gli 85 e i 90 mezzi da sistemare durante i periodi di fiera. L’intera operazione – tra realizzazione del nuovo piazzale, sistemazioni viabilistiche e opere connesse – comporta un investimento stimato in 4 milioni di euro.

La nuova viabilità