Bergamo, apre il nuovo centro del riuso: la strada dedicata a Langer

Bergamo ha una nuova strada intitolata ad Alexander Langer e un nuovo polo dedicato alla raccolta differenziata e al riuso. Entra in funzione il Centro di Raccolta e del Riuso realizzato nell’area di via Cremasca, raggiungibile attraverso la nuova via dedicata all’esponente del movimento ecologista italiano ed europeo morto nel 1995.

Centro del riuso di Bergamo, investimento da 3,5 milioni

Il complesso si estende su circa 4.900 metri quadrati ed è costato 3,5 milioni di euro: 2 milioni provengono dal Pnrr e 1,5 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti. È la prima struttura di proprietà comunale della città destinata al conferimento, recupero e riutilizzo dei materiali.

L’inaugurazione del centro di raccolta e del riuso a Bergamo

(Foto di Bedolis) Il Centro di Raccolta Differenziata, gestito da Aprica (Gruppo A2A), occupa circa 2.800 metri quadrati e accoglie anche le piccole attività economiche e produttive, per i rifiuti assimilabili a quelli domestici. È inoltre presente un vano accessibile 24 ore su 24 per organico e prodotti assorbenti.

Per entrare è possibile utilizzare l’Eco Card distribuita nelle scorse settimane, valida anche per il centro di via Goltara e le nuove isole ecologiche informatizzate interrate.

Un Centro del Riuso da oltre 560 metri quadrati

Accanto all’area di raccolta sorge uno spazio di oltre 560 metri quadrati nel quale potranno essere consegnati mobili, biciclette, passeggini, giocattoli, libri, piccoli elettrodomestici e altri beni ancora utilizzabili. Sono previsti anche laboratori e attività per scuole e associazioni.

Lo spazio dedicato al riuso di oggetti usati

(Foto di Bedolis) Sulle coperture sono installati impianti fotovoltaici, mentre gli edifici hanno tetti verdi. «Non basta differenziare bene, occorre produrre meno rifiuti», sottolinea l’assessora alla Transizione ecologica Oriana Ruzzini.