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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 12 Ottobre 2026

Bergamo Brick City torna il 17 e 18 ottobre: mattoncini e giochi per tutti

LA MANIFESTAZIONE. Alla Cittadella dello Sport la quarta edizione a ingresso gratuito: oltre 160 costruttori, laboratori, concorsi e attività per bambini e famiglie.

Lettura 4 min.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo Brick City torna il 17 e 18 ottobre: mattoncini e giochi per tutti
Uno scatto all’edizione passata di Bergamo Brick City

Bergamo

La Cittadella dello Sport di Bergamo si prepara a ospitare un fine settimana tra costruzioni, gioco e creatività. Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Bergamo Brick City, giunta alla quarta edizione: la manifestazione è promossa da Csi Bergamo, in collaborazione con Itlug – Italian LEGO Users Group e Traiettorie Instabili, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Bergamo.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’appuntamento ripropone i grandi classici apprezzati dal pubblico, affiancandoli a nuove creazioni, attività per bambini e famiglie e momenti di approfondimento. Negli anni l’iniziativa ha avvicinato persone di età e interessi diversi, mettendo in relazione costruttori provenienti da tutta Italia con appassionati e curiosi e trasformando la Cittadella dello Sport in un luogo di incontro e partecipazione.

Ingresso gratuito per un evento aperto a tutti

Bergamo Brick City torna il 17 e 18 ottobre: mattoncini e giochi per tutti
Bergamo Brick City, la locandina

L’ingresso sarà gratuito, grazie al contributo di sponsor, partner e sostenitori. Una scelta con cui gli organizzatori intendono rendere accessibili il gioco, la creatività e la possibilità di trascorrere tempo insieme, senza che la partecipazione sia condizionata dalle disponibilità economiche.

«Bergamo Brick City è un appuntamento che torna con una collaborazione sempre più consolidata e con il desiderio di continuare a costruire occasioni di incontro – afferma Gaetano Paternò, presidente del CSI Comitato di Bergamo –. In questi anni abbiamo visto come i mattoncini possano diventare uno strumento capace di avvicinare generazioni diverse, stimolare la creatività e favorire relazioni. La Cittadella dello Sport, nata per accogliere lo sport, si apre ancora una volta a un’esperienza che mette al centro il gioco, la partecipazione e il benessere della comunità. Ringraziamo tutti coloro che, con il loro lavoro e il loro sostegno, rendono possibile questa quarta edizione».

Bergamo Brick City torna il 17 e 18 ottobre: mattoncini e giochi per tutti
Bergamo Brick City delle scorse edizioni

Oltre 160 costruttori da tutta Italia

Saranno presenti gruppi e associazioni della Brianza, del Piemonte, della Franciacorta, della Liguria, di Verona, Piacenza e Brescia, insieme a costruttori di altre regioni.

Uno dei punti di forza della manifestazione sarà l’esposizione delle opere realizzate da oltre 160 costruttori e appassionati Lego provenienti da tutta Italia, grazie alla collaborazione con Itlug. Saranno presenti gruppi e associazioni della Brianza, del Piemonte, della Franciacorta, della Liguria, di Verona, Piacenza e Brescia, insieme a costruttori di altre regioni.

Il pubblico potrà ammirare creazioni originali, ambientazioni, diorami, costruzioni architettoniche, veicoli e scenari fantastici, realizzati attraverso ore di ideazione, progettazione e lavoro. Accanto alle opere diventate negli anni una presenza attesa dai visitatori, l’edizione 2026 proporrà nuove costruzioni e alcune novità speciali.

Bergamo Brick City torna il 17 e 18 ottobre: mattoncini e giochi per tutti
La manifestazione alla Cittadella dello Sport, qui uno scatto delle passate edizioni
(Foto di Beppe Bedolis)

Robotica, macchinine e sfide di costruzione

Il programma comprende anche gare di velocità con le macchinine Lego Technic, sfide di costruzione a tempo, tris e «Indovina chi», insieme ad altre attività consultabili nella sezione Spazio giochi del sito della manifestazione

Una parte importante di Bergamo Brick City sarà dedicata al gioco e alle attività interattive, con proposte rivolte a bambini, famiglie e visitatori di ogni età.
Tornerà «Brick Bot», il laboratorio di robotica che permette ai partecipanti di costruire, programmare e muovere i propri robot. Ci saranno inoltre la dama in versione Lego e l’Angolo della creatività, dove dare spazio alla fantasia senza istruzioni e senza regole.

Il programma comprende anche gare di velocità con le macchinine Lego Technic, sfide di costruzione a tempo, tris e «Indovina chi», insieme ad altre attività consultabili nella sezione Spazio giochi del sito della manifestazione.
Le proposte puntano a coinvolgere direttamente il pubblico, creando occasioni per giocare insieme, collaborare e mettersi alla prova. Ad accompagnare le attività saranno i volontari di Traiettorie Instabili e i ragazzi dell’Oratorio di Villa di Serio, impegnati nell’accoglienza e nell’animazione durante il fine settimana.

CreActive, il concorso per bambini e ragazzi

Tra le iniziative dedicate ai più giovani torna CreActive, il concorso che invita bambini e ragazzi a utilizzare i mattoncini per esprimere fantasia, capacità progettuale e originalità. Il progetto è rivolto alla fascia d’età dai 5 ai 15 anni e offre ai partecipanti la possibilità di vedere le proprie creazioni esposte all’interno di Bergamo Brick City. La premiazione si terrà domenica 18 ottobre alle 15, durante la manifestazione. Il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili nella sezione dedicata al concorso, online su www.bergamobrickcity.it.

La lotteria: estrazione domenica alle 17.30

Anche quest’anno sarà proposta la lotteria di Bergamo Brick City, con numerosi premi LEGO destinati a bambini, famiglie e appassionati. I biglietti sono disponibili ogni giorno alla Cittadella dello Sport e durante la manifestazione. L’estrazione è in programma domenica 18 ottobre alle 17.30. Oltre a coinvolgere il pubblico, la lotteria contribuisce a sostenere i costi organizzativi dell’evento, permettendo di confermare l’ingresso gratuito. L’elenco dei premi è consultabile nella sezione lotteria del sito.

Brick Education: un laboratorio sulla didattica attiva

Il laboratorio si svolgerà sabato 17 ottobre dalle 9 alle 13 ed è rivolto a educatori, pedagogisti, insegnanti e studenti universitari interessati all’innovazione educativa, alla didattica inclusiva e alla neuropedagogia. I posti sono già esauriti

Nel programma trova spazio anche un appuntamento formativo promosso da Brick Education, dal titolo «Sbagliare, progettare, risolvere: la didattica attiva di Brick Education e il modello PRO-A-PRO». Il laboratorio si svolgerà sabato 17 ottobre dalle 9 alle 13 ed è rivolto a educatori, pedagogisti, insegnanti e studenti universitari interessati all’innovazione educativa, alla didattica inclusiva e alla neuropedagogia. I posti sono già esauriti.
Al centro dell’incontro ci sarà l’errore come occasione di crescita, scoperta e apprendimento. Attraverso la metodologia esperienziale PRO-A-PRO, i partecipanti saranno coinvolti in attività di risoluzione dei problemi, progettazione e riprogettazione, per riflettere sul ruolo dell’educatore nella costruzione di contesti di apprendimento attivi e inclusivi.

Interverranno Federica Baroni, ricercatrice in Didattica e Tecnologie educative dell’Università degli Studi di Bergamo; Stefano Rini, specialista in Tinkering per la creatività e la risoluzione dei problemi; e Fabio Erba, pedagogista e ideatore del metodo.
Il laboratorio è riconoscibile come attività di formazione per il tirocinio indiretto di Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Bergamo.

«Bricky nel mondo di Pinocchio»: protagoniste le scuole

La collaborazione con Brick Education comprenderà anche attività rivolte direttamente ai bambini e alle famiglie. Sabato 17 ottobre alle 15.30 saranno premiate le classi vincitrici del concorso «Bricky nel mondo di Pinocchio». Il progetto ha coinvolto le scuole primarie in un percorso creativo e didattico ispirato al racconto di Carlo Collodi, con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Durante entrambe le giornate, i visitatori potranno vivere le avventure di Bricky nel mondo di Pinocchio, giocando con i percorsi e le attività ideati dalle classi partecipanti. I lavori realizzati a scuola diventeranno così un’esperienza da condividere con il pubblico.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili su www.bergamobrickcity.it.

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