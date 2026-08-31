Bergamo, cantieri per il teleriscaldamento: restringimenti in centro
I LAVORI. Cantieri A2A in viale Papa Giovanni XXIII e via Galliccioli dopo l’individuazione di perdite sulla rete. Previsti restringimenti alla viabilità.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Due interventi sulla rete di teleriscaldamento sono in corso a Bergamo dopo l’individuazione di alcune perdite. I lavori, eseguiti da A2A Calore e Servizi, interessano viale Papa Giovanni XXIII, all’altezza dell’incrocio con largo Porta Nuova, e via Galliccioli.
Lavori in viale Papa Giovanni XXIII
Per consentire l’esecuzione dell’intervento in sicurezza, in viale Papa Giovanni XXIII è previsto un restringimento della carreggiata sul lato est, nella direzione di Bergamo Alta, in corrispondenza dell’area di cantiere. Secondo quanto comunicato da A2A, i lavori dovrebbero durare circa due settimane.
Restringimento anche in via Galliccioli
Un secondo intervento riguarda via Galliccioli, dove è stata individuata un’altra perdita sulla rete di teleriscaldamento. La strada, già regolata a senso unico, sarà interessata da un restringimento temporaneo della carreggiata nel tratto coinvolto dai lavori.
A2A Calore e Servizi fa sapere di essere al lavoro per completare gli interventi nel più breve tempo possibile, cercando di limitare le ripercussioni sulla viabilità e garantire la sicurezza nelle aree di cantiere.
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