Bergamo, cittadinanza onoraria ai minori stranieri: domande entro il 10 maggio
LE CANDIDATURE. Pubblicato il bando 2026. Prima cerimonia a fine mese per gli 80 anni della Repubblica.
È stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo l’avviso pubblico per manifestare l’interesse al conferimento della cittadinanza onoraria 2026 rivolta ai minori stranieri residenti in città. Si tratta di un riconoscimento simbolico promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rafforzare i valori di inclusione, uguaglianza e partecipazione civica.
Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dalla Giunta che, nel novembre 2025, ha approvato il disciplinare dedicato a questa forma di cittadinanza simbolica, in attesa di una riforma della normativa nazionale. Il riferimento è l’articolo 5 dello Statuto comunale, che impegna l’ente a promuovere pluralismo, accoglienza e integrazione, valorizzando le diverse culture presenti sul territorio.
In quest’ottica il Comune sostiene il principio dello «ius scholae», ritenuto uno strumento concreto per favorire pari opportunità e contrastare le disuguaglianze che colpiscono in particolare i minori stranieri. L’iniziativa punta infatti a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale attraverso il riconoscimento del percorso scolastico e sociale dei giovani.
Per accedere al conferimento della cittadinanza onoraria è necessario essere residenti a Bergamo, avere cittadinanza straniera, aver frequentato le scuole in Italia per almeno cinque anni e non aver compiuto 18 anni alla scadenza del bando.
La domanda può essere presentata da un genitore, da chi esercita la responsabilità genitoriale o da un delegato residente in Italia. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online entro il 10 maggio tramite SPID, CIE o CNS. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.
La prima cerimonia di conferimento è prevista a fine maggio, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana.
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