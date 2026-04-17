Bergamo, cittadinanza onoraria ai minori stranieri: domande entro il 10 maggio

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo l’avviso pubblico per manifestare l’interesse al conferimento della cittadinanza onoraria 2026 rivolta ai minori stranieri residenti in città. Si tratta di un riconoscimento simbolico promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rafforzare i valori di inclusione, uguaglianza e partecipazione civica.

Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dalla Giunta che, nel novembre 2025, ha approvato il disciplinare dedicato a questa forma di cittadinanza simbolica, in attesa di una riforma della normativa nazionale. Il riferimento è l’articolo 5 dello Statuto comunale, che impegna l’ente a promuovere pluralismo, accoglienza e integrazione, valorizzando le diverse culture presenti sul territorio.