Bergamo, controlli in 38 appartamenti di via Quarenghi: identificate 161 persone

Al servizio hanno partecipato polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Per la polizia erano presenti personale della Squadra mobile, dell’Ufficio immigrazione, del Reparto prevenzione crimine e del Reparto mobile di Milano. Le verifiche, disposte anche in seguito alle segnalazioni dei residenti, hanno interessato 38 appartamenti. Complessivamente sono state identificate 161 persone.