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Cronaca / Bergamo Città Martedì 14 Luglio 2026

Bergamo, controlli in 38 appartamenti di via Quarenghi: identificate 161 persone

OPERAZIONE INTERFORZE. In azione all’alba del 2 luglio: controllati 38 appartamenti, identificate 161 persone di cui sei irregolari e denunciato un uomo, ma nessuna emergenza negli alloggi.

Lettura meno di un minuto.

Bergamo

Controlli straordinari all’alba di giovedì 2 luglio in via Quarenghi, a Bergamo. L’operazione interforze, coordinata dalla Questura sulla base delle decisioni assunte durante il Tavolo tecnico del 22 giugno, ha impegnato circa 50 operatori.

Al servizio hanno partecipato polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Per la polizia erano presenti personale della Squadra mobile, dell’Ufficio immigrazione, del Reparto prevenzione crimine e del Reparto mobile di Milano. Le verifiche, disposte anche in seguito alle segnalazioni dei residenti, hanno interessato 38 appartamenti. Complessivamente sono state identificate 161 persone.

Sei stranieri risultati irregolari

Nel corso degli accertamenti sono stati individuati sei cittadini stranieri che, secondo quanto comunicato dalla Questura, risultavano irregolarmente presenti in Italia: un cittadino del Bangladesh, due dell’India, uno del Perù e due di El Salvador.

Un cittadino bengalese è stato inoltre denunciato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento.

Bergamo, controlli in 38 appartamenti di via Quarenghi: identificate 161 persone
I controlli interforze in via Quarenghi a Bergamo all’alba del 2 luglio

Nessuna emergenza negli alloggi

I controlli hanno riguardato anche le condizioni abitative. Non sarebbero emerse situazioni di grave degrado igienico-sanitario né casi di sovraffollamento tali da richiedere interventi immediati.

Restano invece in corso alcuni approfondimenti amministrativi sulla titolarità di parte degli immobili. Via Quarenghi è da tempo interessata da servizi mirati delle forze dell’ordine, anche in risposta alle segnalazioni provenienti dal quartiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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