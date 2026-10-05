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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 05 Ottobre 2026

Bergamo, dieci armi ritirate in un mese: controlli su 32 persone

I DATI. A settembre le verifiche della Questura hanno portato al ritiro di dieci armi destinate alla rottamazione. Quasi 500 detentori controllati da gennaio.

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Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, dieci armi ritirate in un mese: controlli su 32 persone
Compito della polizia è il rilascio delle autorizzazioni per detenere un’arma

Bergamo

Dieci armi ritirate e destinate alla rottamazione dopo i controlli su 32 detentori. È il bilancio dell’attività svolta a settembre dalla Polizia di Stato di Bergamo, che affianca al rilascio delle autorizzazioni verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari per detenere un’arma.

Controlli sulle armi: quasi 500 detentori verificati

Nel solo mese di settembre, i controlli hanno portato al ritiro delle dieci armi

Le verifiche, avviate dalla Questura nell’ottobre 2025 e progressivamente intensificate, puntano ad accertare che i detentori mantengano nel tempo i requisiti personali e psico-fisici previsti dalla legge.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, il monitoraggio ha interessato complessivamente quasi 500 detentori residenti nel Comune di Bergamo. Nel solo mese di settembre, i controlli hanno portato al ritiro delle dieci armi.

Porti d’arma, 402 autorizzazioni a settembre

Parallelamente, in occasione dell’apertura della stagione venatoria, gli uffici della Questura hanno rilasciato a settembre 402 autorizzazioni tra nuovi porti d’arma e rinnovi.Gestione delle autorizzazioni e controlli sui detentori sono, sottolinea la Questura, due attività complementari: consentire a chi possiede i titoli necessari di esercitare le proprie attività nel rispetto delle norme e verificare che continuino a sussistere le condizioni per detenere un’arma.

Idoneità per il porto d’armi

La Questura ricorda inoltre che, nei casi previsti dalla normativa, tra gli obblighi rientra la presentazione ogni cinque anni della certificazione medica di idoneità psico-fisica alla detenzione.

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