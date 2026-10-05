Bergamo, dieci armi ritirate in un mese: controlli su 32 persone

Dieci armi ritirate e destinate alla rottamazione dopo i controlli su 32 detentori. È il bilancio dell’attività svolta a settembre dalla Polizia di Stato di Bergamo, che affianca al rilascio delle autorizzazioni verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari per detenere un’arma.

Controlli sulle armi: quasi 500 detentori verificati

Le verifiche, avviate dalla Questura nell’ottobre 2025 e progressivamente intensificate, puntano ad accertare che i detentori mantengano nel tempo i requisiti personali e psico-fisici previsti dalla legge.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, il monitoraggio ha interessato complessivamente quasi 500 detentori residenti nel Comune di Bergamo . Nel solo mese di settembre, i controlli hanno portato al ritiro delle dieci armi.

Porti d’arma, 402 autorizzazioni a settembre

Parallelamente, in occasione dell’apertura della stagione venatoria, gli uffici della Questura hanno rilasciato a settembre 402 autorizzazioni tra nuovi porti d’arma e rinnovi.Gestione delle autorizzazioni e controlli sui detentori sono, sottolinea la Questura, due attività complementari: consentire a chi possiede i titoli necessari di esercitare le proprie attività nel rispetto delle norme e verificare che continuino a sussistere le condizioni per detenere un’arma.