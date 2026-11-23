Dieci cavalli di grossa taglia liberi per le strade di Bergamo. È la scena che si è presentata agli equipaggi delle Volanti della Polizia di Stato nella serata di domenica 22 novembre. Gli agenti hanno intercettato gli animali in via Correnti e li hanno condotti in un’area recintata, mettendoli in sicurezza.

Da via Correnti verso via Corridoni

I cavalli, dopo essere stati avvistati in via Correnti, hanno imboccato via Martinella in direzione di via Corridoni. Il rischio era che raggiungessero le strade più trafficate, con pericolo per gli automobilisti e per gli stessi animali.

L’intervento lungo la ciclabile della Teb