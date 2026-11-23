Bergamo, dieci cavalli liberi per la strada: da via Correnti verso via Corridoni, messi in sicurezza
IL CASO. I ntercettati in via Correnti, gli animali si dirigevano verso via Corridoni. Gli agenti li hanno guidati lungo la ciclabile della Teb fino a un’area cani.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Dieci cavalli di grossa taglia liberi per le strade di Bergamo. È la scena che si è presentata agli equipaggi delle Volanti della Polizia di Stato nella serata di domenica 22 novembre. Gli agenti hanno intercettato gli animali in via Correnti e li hanno condotti in un’area recintata, mettendoli in sicurezza.
Da via Correnti verso via Corridoni
I cavalli, dopo essere stati avvistati in via Correnti, hanno imboccato via Martinella in direzione di via Corridoni. Il rischio era che raggiungessero le strade più trafficate, con pericolo per gli automobilisti e per gli stessi animali.
L’intervento lungo la ciclabile della Teb
I poliziotti sono riusciti a indirizzare i cavalli verso la pista ciclabile che costeggia la linea della Teb. Da lì, con cautela, li hanno guidati fino a un’area cani recintata. Il recinto ha permesso di tenere gli animali al sicuro e di evitare che tornassero sulla carreggiata, scongiurando possibili incidenti.
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