Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 28 Novembre 2025

Bergamo, e-bike e motorini truccati: 5 controlli e altrettante sanzioni

IN CITTÀ. Con il mezzo mobile in dotazione alla Motorizzazione civile di Bari, l’unico equipaggiato in Italia per eseguire test di velocità e fonometrici su bici a pedalata assistita e moto.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Un controllo
Un controllo
(Foto di Foto COLLEONI)

Se il numero assoluto dei controlli può sembrare basso, è il tasso d’irregolarità dei mezzi controllati a preoccupare, perché raggiunge il 100%. Tre e-bike e un ciclomotore «truccati» e un motociclo con un rombo oltre i limiti consentiti: le verifiche effettuate giovedì 27 novembre sul Sentierone nell’ambito della campagna «Mobilità sicura» parlano chiaro, su cinque veicoli fermati, tutti sono risultati fuori legge per qualche motivo.

I controlli a Bergamo

L’iniziativa, promossa dalla Polizia provinciale, ha portato a Bergamo il mezzo mobile in dotazione alla Motorizzazione civile di Bari, l’unico equipaggiato in Italia per eseguire test di velocità e fonometrici su bici a pedalata assistita e moto. Il truck, finanziato con il contributo del Ministero dei Trasporti, sta girando il Paese e ieri ha fatto tappa in città.

E-bike irregolari

Quello che gli operatori hanno rilevato, con il supporto della Polizia locale di Bergamo, della Polizia stradale e di Ragazzi On The Road, racconta di un fenomeno – quello delle due ruote modificate, utilizzate soprattutto dai rider delle piattaforme di food delivery – ancora largamente presente. L’attività ha accertato per tre bici elettriche la classificazione a ciclomotori (oltre all’assenza di patentino, casco e assicurazione), disponendone il sequestro mirato alla confisca. Valori fuori norma sono stati riscontrati anche per una moto che, omologata per raggiungere i 45 km/h, è stata multata perché, messa alla prova, è risultata arrivare fino a 60 km/h; sanzione a cui se ne sarebbero aggiunte altre di diversa natura. L’ultimo verbale è stato staccato per un motociclo, a cui è stata contestata la violazione dei limiti di emissione sonora.

Il numero delle forze di Polizia messe a disposizione della campagna non hanno permesso di compiere ulteriori controlli. Ma non è detto che non ne vengano programmati di nuovi in futuro. L’attività svolta il 27 novembre, intanto, secondo il comandante della Polizia provinciale Matteo Copia, è positiva: «Il risultato rappresenta un sentore significativo, si tratta di un tema di cultura della mobilità sicura. Siamo contenti di quanto prodotto, è la prima attività svolta in provincia ed è un ottimo punto di partenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bari
Economia, affari e finanza
Trasporti
Matteo Copia
Polizia provinciale
motorizzazione civile
ministero dei trasporti
Polizia Locale
Polizia Stradale
ragazzi on the road