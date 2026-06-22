Bergamo, fuga di gas in via Quarenghi: nessun evacuato, operai al lavoro

L’allarme è stato lanciato intorno alle 20.15. Dopo pochi minuti l’area è stata transennata e gli operai si sono messi al lavoro per circoscrivere e fermare la fuga di gas. Un lavoro che fin dai primi minuti si è preannunciato lungo e complesso. La risoluzione definitiva del problema è prevista intorno alle 6 di martedì 23 giugno.