Bergamo, fuga di gas in via Quarenghi: nessun evacuato, operai al lavoro
L’INTERVENTO. L’allarme intorno alle 20.15 di lunedì 22 giugno, all’origine probabilmente un tubo ammalorato. Secondo le previsioni, le operazioni termineranno intorno alle 6 di martedì.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Preoccupazione nella serata di lunedì 22 giugno a Bergamo, in via Quarenghi, per una fuga di gas nei pressi del civico 9/B, probabilmente dovuta a un tubo ammalorato, fortunatamente non di entità tali da costringere i residenti della via a evacuare. Per risolverlo, è stato necessario scavare un pezzo di strada e deviare temporaneamente il traffico.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 20.15. Dopo pochi minuti l’area è stata transennata e gli operai si sono messi al lavoro per circoscrivere e fermare la fuga di gas. Un lavoro che fin dai primi minuti si è preannunciato lungo e complesso. La risoluzione definitiva del problema è prevista intorno alle 6 di martedì 23 giugno.
Per permettere l’intervento dei mezzi dell’impresa Bergamelli è stato necessario deviare i pullman in via Spaventa, mentre ai residenti è stato garantito l’accesso a piedi o in macchina: poco più avanti nella via, all’incrocio con via Spaventa e don Luigi Palazzolo, è stato infatti istituito temporaneamente il doppio senso di marcia.
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