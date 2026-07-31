Bergamo, il «Caprotti» ha perso il suo cigno
AL PARCO. Morto all’improvviso l’animale, indagini di Ats. I frequentatori dell’area verde rattristati dalla perdita: fiori e un biglietto, «Ci mancherai».Lettura meno di un minuto.
Il parco Caprotti piange il suo meraviglioso cigno bianco. Una scomparsa improvvisa che ha rattristato i frequentatori dell’area verde e della quale per ora non si conoscono le cause. Secondo le prime informazioni infatti, sebbene anziano, l’animale non avrebbe palesato condizioni che lasciassero pensare a patologie o segni di morte imminente.
«Chi l’ha raccolto non ha individuato nulla che possa ricondurre ad atti vandalici», sottolinea l’assessore all’Ambiente, Oriana Ruzzini. Si attendono gli esiti delle indagini dell’Ats, che dovranno accertare l’eventuale presenza nel cigno di malattie, intossicazioni o altre problematiche.
Per ora resta solo la tristezza per la scomparsa della vera «mascotte» del parco Caprotti. «Un bellissimo cigno bianco», dice Ruzzini. In questi giorni, sulla recinzione del laghetto, sono comparsi un mazzo di fiori e un origami a forma di cigno con una scritta: «Ci manchi tanto».
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