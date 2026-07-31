Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 31 Luglio 2026

Bergamo, il «Caprotti» ha perso il suo cigno

AL PARCO. Morto all’improvviso l’animale, indagini di Ats. I frequentatori dell’area verde rattristati dalla perdita: fiori e un biglietto, «Ci mancherai».

Lettura meno di un minuto.
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Bergamo, il «Caprotti» ha perso il suo cigno
Fiori per il cigno

Il parco Caprotti piange il suo meraviglioso cigno bianco. Una scomparsa improvvisa che ha rattristato i frequentatori dell’area verde e della quale per ora non si conoscono le cause. Secondo le prime informazioni infatti, sebbene anziano, l’animale non avrebbe palesato condizioni che lasciassero pensare a patologie o segni di morte imminente.

«Chi l’ha raccolto non ha individuato nulla che possa ricondurre ad atti vandalici», sottolinea l’assessore all’Ambiente, Oriana Ruzzini. Si attendono gli esiti delle indagini dell’Ats, che dovranno accertare l’eventuale presenza nel cigno di malattie, intossicazioni o altre problematiche.

Per ora resta solo la tristezza per la scomparsa della vera «mascotte» del parco Caprotti. «Un bellissimo cigno bianco», dice Ruzzini. In questi giorni, sulla recinzione del laghetto, sono comparsi un mazzo di fiori e un origami a forma di cigno con una scritta: «Ci manchi tanto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ambiente
Lorenzo Catania
Oriana Ruzzini