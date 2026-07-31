Bergamo, il «Caprotti» ha perso il suo cigno

Il parco Caprotti piange il suo meraviglioso cigno bianco. Una scomparsa improvvisa che ha rattristato i frequentatori dell’area verde e della quale per ora non si conoscono le cause. Secondo le prime informazioni infatti, sebbene anziano, l’animale non avrebbe palesato condizioni che lasciassero pensare a patologie o segni di morte imminente.