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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 06 Novembre 2026

Bergamo, il nuovo Palasport prende forma: 3.000 posti, fine lavori nel 2027

IL CANTIERE. Sopralluogo al cantiere in via Pizzo della Presolana. Avviati i lavori per la copertura, che sarà completata entro gennaio. L’impianto avrà 3.000 posti.

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Bergamo, il nuovo Palasport prende forma: 3.000 posti, fine lavori nel 2027
Il sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo in via Pizzo della Presolana

Bergamo

È prevista per giugno 2027 la conclusione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo, in via Pizzo della Presolana. La scadenza è stata indicata dall’impresa Gvg durante un sopralluogo organizzato da Chorus Life, stazione appaltante dell’opera, insieme ai rappresentanti del Comune di Bergamo. Il cantiere ha completato le principali strutture in calcestruzzo armato e la posa delle gradonate prefabbricate. È iniziato il montaggio della carpenteria metallica della copertura, mentre a novembre partirà l’installazione dei pannelli di facciata.

Bergamo, il nuovo Palasport prende forma: 3.000 posti, fine lavori nel 2027
Bergamo, il nuovo Palasport prende forma: 3.000 posti, fine lavori nel 2027

Una struttura da 3.000 posti

La copertura dovrebbe essere ultimata entro gennaio 2027, consentendo di procedere contemporaneamente con le lavorazioni interne. Il rinvio della consegna è legato alle difficoltà iniziali del cantiere, ad alcune varianti tecniche e all’adeguamento del progetto per portare la capienza a 3.000 posti, anche in risposta alle richieste delle società sportive.

Il Comune: «Una casa dello sport»

«Continuiamo a monitorare con attenzione l’andamento dei lavori», sottolinea Francesco Percassi, amministratore delegato di Chorus Life, ricordando il sostegno garantito nel frattempo al volley femminile dalla ChorusLife Arena. L’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini evidenzia una produttività del cantiere in crescita negli ultimi mesi, pur riconoscendo la complessità dell’intervento. Per l’assessora allo Sport Marcella Messina, il nuovo impianto permetterà di riunire attività oggi distribuite in sedi diverse, offrendo spazi adeguati per allenamenti e competizioni: «Vogliamo che diventi una vera e propria casa dello sport per Bergamo».

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