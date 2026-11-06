Bergamo, il nuovo Palasport prende forma: 3.000 posti, fine lavori nel 2027

È prevista per giugno 2027 la conclusione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo, in via Pizzo della Presolana. La scadenza è stata indicata dall’impresa Gvg durante un sopralluogo organizzato da Chorus Life, stazione appaltante dell’opera, insieme ai rappresentanti del Comune di Bergamo. Il cantiere ha completato le principali strutture in calcestruzzo armato e la posa delle gradonate prefabbricate. È iniziato il montaggio della carpenteria metallica della copertura, mentre a novembre partirà l’installazione dei pannelli di facciata.