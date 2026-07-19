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Cronaca / Bergamo Città Domenica 19 Luglio 2026

Bergamo, in mille alla CamminAido nel segno della solidarietà - Foto

L’APPUNTAMENTO. Giornata di sport, amicizia e solidarietà, che rinnova il messaggio in favore della donazione.

Lettura meno di un minuto.
Mario Dometti
Mario Dometti

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Bergamo, in mille alla CamminAido nel segno della solidarietà - Foto
Una grande festa per i mille partecipanti
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Sono stati circa un migliaio i partecipanti alla 34ª CamminAido, la tradizionale manifestazione ludico-motoria promossa da Aido Provinciale Bergamo. Fin dalle prime ore della mattinata i camminatori hanno percorso i diversi tracciati predisposti tra la città e i colli.

Bergamo, in mille alla CamminAido nel segno della solidarietà - Foto
(Foto di Bedolis)
Bergamo, in mille alla CamminAido nel segno della solidarietà - Foto
Di corsa o in cammino tra città e colli
(Foto di Bedolis)
Bergamo, in mille alla CamminAido nel segno della solidarietà - Foto
(Foto di Bedolis)

A garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa sono circa un centinaio di volontari Aido, impegnati nelle iscrizioni, ai punti di ristoro, lungo i percorsi e nell’assistenza ai partecipanti. Una giornata di sport, amicizia e solidarietà che rinnova il messaggio di Aido a favore della donazione di organi, tessuti e cellule.

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