Bergamo, in mille alla CamminAido nel segno della solidarietà - Foto

Sono stati circa un migliaio i partecipanti alla 34ª CamminAido, la tradizionale manifestazione ludico-motoria promossa da Aido Provinciale Bergamo. Fin dalle prime ore della mattinata i camminatori hanno percorso i diversi tracciati predisposti tra la città e i colli.

A garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa sono circa un centinaio di volontari Aido, impegnati nelle iscrizioni, ai punti di ristoro, lungo i percorsi e nell’assistenza ai partecipanti. Una giornata di sport, amicizia e solidarietà che rinnova il messaggio di Aido a favore della donazione di organi, tessuti e cellule.