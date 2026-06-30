Bergamo, in via Corridoni lavori T2: senso unico alternato nelle notti del 2-3 luglio
VIABILITÀ. In prossimità di piazzale Loverini, due notti di asfaltatura per i lavori legati alla linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Teb ha comunicato che nelle notti tra il 2 e il 3 luglio, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 7 del giorno successivo, saranno effettuati lavori di asfaltatura del tratto stradale interessato dall’attraversamento della futura linea tramviaria.
Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: modifiche alla viabilità
Come previsto dall’ordinanza del Comune di Bergamo, nel tratto interessato dal cantiere sarà istituito il restringimento della carreggiata, con senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere. Previsti anche il divieto di transito pedonale lungo il marciapiede interessato dai lavori e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA