Bergamo, la «Città Mercato» compie mezzo secolo

È ancora lì, in via Carducci, circondata da un alone di storia e di ricordi. La «Città Mercato» – chi la conosce continua a chiamarla così, nonostante i diversi cambi di denominazione – fu il primo vero supermercato di Bergamo, un «mito» per i bergamaschi.

Il cinquantesimo

Proprio oggi ricorrono i 50 anni dalla sua inaugurazione (il 25 ottobre 1976), che segnò una rivoluzione dalle nostre parti. La «Città Mercato» faceva riferimento al gruppo «Rinascente», allora della famiglia Agnelli.

Con 18mila metri quadrati d’esposizione su due piani e su un’area di 72mila – così la ricordano le cronache dell’epoca – presentava «40 mila articoli (alimentari, abbigliamento, casa e tempo libero); 40 casse in uscita, bar interno, negozi specializzati e un parcheggio per 1.300 posti-auto». Di certo, prima che anche Bergamo venisse «colonizzata» dalla grande distribuzione, ha rappresentato un punto di riferimento per la città. Figurarsi che sul piazzale, diventato sede di eventi, si esibì in uno storico concerto Vasco Rossi, il 15 maggio 1983. Storia di un tempo che fu.

«Per l’inaugurazione 5 giorni di festa»