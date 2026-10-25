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Cronaca / Bergamo Città Domenica 25 Ottobre 2026

Bergamo, la «Città Mercato» compie mezzo secolo

L’ANNIVERSARIO. Il primo vero supermercato di Bergamo. Un punto di riferimento prima che la città venisse colonizzata dalla grande distribuzione.

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Bergamo, la «Città Mercato» compie mezzo secolo
La Città Mercato storylab.it

È ancora lì, in via Carducci, circondata da un alone di storia e di ricordi. La «Città Mercato» – chi la conosce continua a chiamarla così, nonostante i diversi cambi di denominazione – fu il primo vero supermercato di Bergamo, un «mito» per i bergamaschi.

Il cinquantesimo

Proprio oggi ricorrono i 50 anni dalla sua inaugurazione (il 25 ottobre 1976), che segnò una rivoluzione dalle nostre parti. La «Città Mercato» faceva riferimento al gruppo «Rinascente», allora della famiglia Agnelli.

Con 18mila metri quadrati d’esposizione su due piani e su un’area di 72mila – così la ricordano le cronache dell’epoca – presentava «40 mila articoli (alimentari, abbigliamento, casa e tempo libero); 40 casse in uscita, bar interno, negozi specializzati e un parcheggio per 1.300 posti-auto». Di certo, prima che anche Bergamo venisse «colonizzata» dalla grande distribuzione, ha rappresentato un punto di riferimento per la città. Figurarsi che sul piazzale, diventato sede di eventi, si esibì in uno storico concerto Vasco Rossi, il 15 maggio 1983. Storia di un tempo che fu.

«Per l’inaugurazione 5 giorni di festa»

Negli anni Novanta all’insegna si aggiunge il logo del gruppo «Sma», quindi si passò ad Auchan e, dal 2020, all’epoca Conad. E proprio nel 1991 una «Città Mercato» aprì anche a Curno, nel centro commerciale in espansione. Al di là dei cambi di nome e di proprietari, a Bergamo rimane ancora la «Città Mercato»: «Mi ricordo – scrive un cittadino sotto la foto pubblicata su storylab – che per l’inaugurazione ci furono 5 giorni di festa con gli stunt man che fecero cose mai viste per allora, avevo 10 anni e abitando a Loreto ci sono andato tutti i giorni».

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