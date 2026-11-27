Bergamo, l’assessora Messina: «Usano la mia foto per chiedere soldi sui social, non sono io»
LA SEGNALAZIONE. Un profilo Facebook fasullo propone la partecipazione a gruppi WhatsApp di investimento. E anche il nome è sbagliato.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
«Mi segnalano che utilizzano la mia foto, attraverso Facebook e Messenger, per chiedere partecipazione a gruppi WhatsApp, soldi e amicizia. Ovviamente non sono io». A segnalarlo sui social è Marcella Messina, assessora a Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune di Bergamo.
«E poi mi chiamo Marcella e non Mariella! Oh, perbacco, almeno il nome! Scrivi Marcella», aggiunge Messina, visto che il profilo fasullo ha inserito un nome sbagliato, appunto Mariella al posto di Marcella. I messaggi propongono, in particolare, l’accesso a un gruppo WhatsApp «esclusivo» per discutere di «azioni, Etf e temi correlati, imparando gli uni dagli altri», si legge, ma l’assessora, sui social, parla anche di richieste di denaro o amicizia. E il fatto che la richiesta arrivi da un profilo fasullo, fa pensare che possa trattarsi di un raggiro.
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