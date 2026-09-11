Bergamo, morto Sandro Dall’Ara: storico nome delle due ruote

È morto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre Sandro Dall’Ara , nato il 26 agosto 1944, esponente della s torica famiglia bergamasca legata da quasi un secolo al mondo delle motociclette. Il suo nome è strettamente legato alla storia di Dall’Ara Moto , attività che per generazioni ha rappresentato un punto di riferimento a Bergamo e in provincia per gli appassionati delle due ruote. Il suo decesso arriva 13 mesi dopo quello del fratello Franco.

Una famiglia legata alle moto dal 1929

La passione per le competizioni

La salma si trova ora composta nella Sala del commiato di via Suardi a Bergamo, i funerali saranno celebrati lunedì 14 settembre alle 15 nella chiesa del cimitero di Bergamo

Alla dimensione commerciale si accompagnò sempre quella sportiva, con la partecipazione della famiglia Dall’Ara alle competizioni motociclistiche e un ruolo significativo nel movimento dell’enduro bergamasco. Negli anni il nome Dall’Ara è stato legato a campionati italiani e mondiali. Sandro ha vinto due medaglie d’oro alle Sei Giorni del 1968 e 69.Si è spento nella sua abitazione in centro a Bergamo: lascia nel dolore la moglie Carla e il figlio Vittorio. La salma si trova ora composta nella Sala del commiato di via Suardi a Bergamo, i funerali saranno celebrati lunedì 14 settembre alle 15 nella chiesa del cimitero di Bergamo.