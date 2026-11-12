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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 12 Novembre 2026

Bergamo, nuova sezione dell’Ufficio immigrazione: due interventi in tre giorni

SICUREZZA. La nuova sezione dell’Ufficio immigrazione ha effettuato due interventi il 9 e l’11 novembre. Un cittadino nigeriano accompagnato in un Cpr.

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Bergamo, nuova sezione dell’Ufficio immigrazione: due interventi in tre giorni
I controlli della polizia di stato a Bergamo sugli stranieri irregolari

Bergamo

La nuova quinta Sezione dell’Ufficio immigrazione della Questura di Bergamo ha individuato due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale nel corso di altrettanti controlli effettuati il 9 e l’11 novembre. Uno dei due è stato accompagnato in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Controlli al Parco Olmi di Bergamo

Il primo intervento risale a lunedì 9 novembre, quando gli agenti hanno rintracciato un cittadino nigeriano al Parco Olmi di Bergamo. L’uomo, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente. Al termine degli accertamenti è stato disposto il suo accompagnamento in un Cpr, dove saranno avviate le successive procedure finalizzate al rimpatrio.

Individuato un secondo cittadino irregolare

Mercoledì 11 novembre, durante un altro controllo, gli operatori hanno individuato un cittadino senegalese, anch’egli risultato irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia. La Questura non ha fornito ulteriori dettagli su eventuali provvedimenti adottati nei suoi confronti.

Questura di Bergamo, operativa la nuova sezione

I due interventi rientrano nelle prime attività della quinta Sezione dell’Ufficio immigrazione, istituita per rafforzare i controlli sul territorio e l’individuazione delle persone prive di un regolare titolo di soggiorno. La nuova struttura si occupa anche di attivare le conseguenti procedure amministrative previste dalla normativa sull’immigrazione.

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