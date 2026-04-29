Bergamo, nuovo intervento di rigenerazione urbana in via Bronzetti

Un nuovo intervento di rigenerazione urbana a Bergamo, in via Fratelli Bronzetti. La Giunta ha approvato l’avvio del processo partecipativo per la nascita di un nuovo polo residenziale, che prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di parcheggi pubblici.

I dettagli dell’intervento

L’intervento, al civico 18 di via Bronzetti, riguarda un’area che vede ora la presenza di edifici dismessi, e prevede la costruzione di un nuovo edificio residenziale, con 13 stalli di sosta e un tratto di ciclopedonale che connetterà la via alla rete della mobilità dolce e alla futura fermata del tram. Saranno 29 gli alloggi, di cui 16 per la vendita a canone convenzionato e 13 per la locazione a canone sociale.

«Tutto l’intervento è destinato a soggetti che possono avere difficoltà ad accedere alla residenza libera» Il percorso partecipativo prevede un momento di informazione e confronto con le reti di quartiere di Borgo Palazzo e Borgo Santa Caterina.

L’area vista in direzione ChorusLife

«Area da restituire alla città»

«Si interviene su un ambito oggi completamente dismesso - ha dichiarato Francesco Valesini, assessore alla Rigenerazione urbana - con l’obiettivo di restituirlo alla città. La realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento con la futura fermata del tram consentirà di integrare l’area nel sistema della mobilità urbana e di migliorarne l’accessibilità da via Bronzetti sia alla linea T1 che T2. Il percorso partecipativo che avviamo in questa fase iniziale permette di condividere il progetto con il territorio e di raccogliere eventuali contributi utili all’avanzamento dell’opera».

«In linea con obiettivi sul tema casa»