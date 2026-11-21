Una folla di cittadini, curiosi, famiglie con bambini, persone di tutte le età, ha corso su è giù per le scale, nel pomeriggio di sabato 21 novembre, sgranando gli occhi dinanzi agli spazi antichi e nuovissimi del complesso di Sant’Agata, sette piani per oltre 7 mila metri quadrati.

L’inaugurazione ufficiale dell’ex complesso di Sant’Agata

(Foto di Agazzi)

L’open day di Sant’Agata

L’open day a suon di musica e luci, fino a mezzanotte e in programma anche domenica 22 novembre dalle 10 alle 18, è parso il degno battesimo per questa ingente fetta di patrimonio ritornato a vivere nel segno della massima apertura alla cittadinanza. Il corpo di fabbrica di origine medievale, ex monastico e (fino al 1977) ex carcerario, completamento ideale del Circolino alle cui spalle sorge, finalmente è riconsegnato non solo a Città Alta, ma alla città tutta: il suo immenso cortile dove i detenuti trascorrevano l’ora d’aria è ora «una nuova piazza per Bergamo», come esulta l’architetto Gianluca Gelmini di CN10, lo studio che ha realizzato il progetto di recupero su commissione della Cooperativa Città Alta.

Porte aperte a Sant’Agata

(Foto di Agazzi) Folla di curiosi all’open day

(Foto di Agazzi)

«Luogo aperto, vivo, partecipato»

Per la sindaca Elena Carnevali, che ha inaugurato la presentazione proprio nel cortile dell’ex ora d’aria, «è una giornata unica per Bergamo. A questo bene prezioso, che è stato luogo di detenzione e di repressione, viene data la possibilità di essere aperto, vivo, abitato, partecipato»: con 15 appartementi per giovani e famiglie (il bando fra un paio di mesi), nuovi spazi per esposizioni e, nel prossimo futuro, l’emeroteca storica della Mai e le celle usate dai nazifascisti trasformate in luoghi d’arte a cura dell’Isrec.