Bergamo, ottocento in coda al Libraccio per riempire la borsa di libri in 20 minuti

Romanzi, saggi e chi più ne ha più ne metta (in borsa). È «Leggo molto» l’iniziativa ormai collaudata di Libraccio, con cui il punto vendita di via San Bernardino ha voluto celebrare i suoi quarant’anni a partire dalle 10 di ieri e per tutto il giorno.

Ottocento lettori in fila

A portare avanti il pacifico assalto al negozio una marea di circa 800 lettori, tutti in fila godendo dell’ombra del cortile del condominio di fianco. Niente di più semplice: dieci euro per una borsa di tela con stampato il logo dell’iniziativa e venti minuti di tempo per riempirla a piacimento con i volumi di alcuni reparti selezionati. A farla da padrone, gli scaffali dell’usato, la specialità della casa. In fila, allietati dal suono del pianoforte di un addetto del negozio, persone di tutte le età: famiglie, nonni coi bambini e giovani, tutti già col pensiero rivolto a quella gemma che, chissà, magari era in attesa del loro occhio vigile su uno di quegli scaffali, pronta da sola a dare un senso a tutta la borsa.

«Tanto affetto dal territorio»