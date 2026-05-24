Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 24 Maggio 2026

Bergamo, ottocento in coda al Libraccio per riempire la borsa di libri in 20 minuti

L’EVENTO. Grande successo per l’iniziativa della libreria di via San Bernardino: «Far leggere a prezzi contenuti».

Lettura 1 min.
Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, ottocento in coda al Libraccio per riempire la borsa di libri in 20 minuti
Due lettrici con le borse colme di libri usati
(Foto di Foto Bedolis)

Romanzi, saggi e chi più ne ha più ne metta (in borsa). È «Leggo molto» l’iniziativa ormai collaudata di Libraccio, con cui il punto vendita di via San Bernardino ha voluto celebrare i suoi quarant’anni a partire dalle 10 di ieri e per tutto il giorno.

Ottocento lettori in fila

A portare avanti il pacifico assalto al negozio una marea di circa 800 lettori, tutti in fila godendo dell’ombra del cortile del condominio di fianco. Niente di più semplice: dieci euro per una borsa di tela con stampato il logo dell’iniziativa e venti minuti di tempo per riempirla a piacimento con i volumi di alcuni reparti selezionati. A farla da padrone, gli scaffali dell’usato, la specialità della casa. In fila, allietati dal suono del pianoforte di un addetto del negozio, persone di tutte le età: famiglie, nonni coi bambini e giovani, tutti già col pensiero rivolto a quella gemma che, chissà, magari era in attesa del loro occhio vigile su uno di quegli scaffali, pronta da sola a dare un senso a tutta la borsa.

«Tanto affetto dal territorio»

Qualità prima di tutto, conferma la maggior parte dei partecipanti uscendo al termine del proprio turno, senza che questo impedisca di vedere borse straripanti. Un’ottima occasione per fare scorta di letture da ombrellone, per qualcuno, per fare un regalo per qualcun altro. Un’iniziativa così attira l’attenzione, e così arriva anche una macchina di amici da Milano, che hanno saputo dell’evento sui social e sono venuti apposta. Non vedono l’ora di tornarci, magari nella propria città. «Il libro “usato, ma non vecchio” è sempre stato il cardine della nostra attività – spiega Edoardo Scioscia, uno dei quattro soci fondatori, oggi Ad di Libraccio –. Per noi è importante permettere di leggere a prezzi contenuti, al lettore accanito come a chi si avvicina incuriosito. Bello vedere tanto affetto da parte del territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Letteratura
Arte, cultura, intrattenimento
Edoardo Scioscia