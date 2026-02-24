Burger button
Cronaca / Bergamo Città Martedì 24 Febbraio 2026

Bergamo, parco Suardi chiuso 2 giorni. Via al restyling della fontana

L’INTERVENTO. Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio la chiusura, il restauro finirà a marzo ed è finanziato da Flamma. Ruzzini: «Bella collaborazione».

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La fontana delle Rogge
La fontana delle Rogge

Conto alla rovescia per il restyling della fontana delle Rogge - conosciuta anche come fontana Marco Antonio Negrisoli - all’interno del parco Suardi di via Battisti a Bergamo.

Lavori al via

I lavori di manutenzione straordinaria e ripristino sono al via. Ed è proprio per consentire l’esecuzione degli interventi più invasivi e garantire la sicurezza pubblica che il parco - polmone verde da sempre particolarmente frequentato da cittadini e famiglie - resterà chiuso martedì 24 ed anche mercoledì 25 febbraio, giorno in cui nel vicino stadio l’Atalanta sfiderà il Borussia Dortmund in Champions League. Successivamente si lavorerà in modo circoscritto esclusivamente nell’area della fontana, permettendo così la riapertura e il normale accesso al parco. Il progetto prevede interventi di natura idraulica, architettonica e di restauro, con l’obiettivo di «restituire piena funzionalità e decoro ad uno degli elementi storici e identitari del parco». La durata complessiva dei lavori, spiegano dal Comune, è stimata in circa 30 giorni e, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, la conclusione è prevista entro fine marzo. L’intervento è realizzato grazie alla sponsorizzazione dell’azienda Flamma Spa di Chignolo d’Isola. Il valore complessivo della sponsorizzazione ammonta a 32mila euro di cui 25mila euro destinati ai lavori di ripristino e 7mila euro alla manutenzione programmata nelle annualità successive. Mentre l’allaccio alla rete idrica, effettuato in collaborazione con Uniacque, è stato completato nei mesi scorsi.

«Monumento di pregio»

«L’intervento, molto atteso dalla cittadinanza, rappresenta un importante esempio di collaborazione tra pubblico e privato, finalizzata alla tutela e valorizzazione del patrimonio urbano e storico della città, restituendo alla comunità un luogo simbolico di aggregazione e memoria - commenta l’assessore al Verde, Oriana Ruzzini -. La fontana rappresenta un monumento di pregio storico e architettonico oltre ad essere un elemento di freschezza per i visitatori del parco e un’occasione di gioco per i bambini. Dopo anni di chiusura dell’impianto, nel parco si tornerà ad ammirare la fontana in funzione e restaurata».

