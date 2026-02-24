Bergamo, parco Suardi chiuso 2 giorni. Via al restyling della fontana

Lavori al via

I lavori di manutenzione straordinaria e ripristino sono al via. Ed è proprio per consentire l’esecuzione degli interventi più invasivi e garantire la sicurezza pubblica che il parco - polmone verde da sempre particolarmente frequentato da cittadini e famiglie - resterà chiuso martedì 24 ed anche mercoledì 25 febbraio, giorno in cui nel vicino stadio l’Atalanta sfiderà il Borussia Dortmund in Champions League. Successivamente si lavorerà in modo circoscritto esclusivamente nell’area della fontana, permettendo così la riapertura e il normale accesso al parco. Il progetto prevede interventi di natura idraulica, architettonica e di restauro, con l’obiettivo di «restituire piena funzionalità e decoro ad uno degli elementi storici e identitari del parco». La durata complessiva dei lavori, spiegano dal Comune, è stimata in circa 30 giorni e, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, la conclusione è prevista entro fine marzo. L’intervento è realizzato grazie alla sponsorizzazione dell’azienda Flamma Spa di Chignolo d’Isola. Il valore complessivo della sponsorizzazione ammonta a 32mila euro di cui 25mila euro destinati ai lavori di ripristino e 7mila euro alla manutenzione programmata nelle annualità successive. Mentre l’allaccio alla rete idrica, effettuato in collaborazione con Uniacque, è stato completato nei mesi scorsi.