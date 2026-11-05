Bergamo, Parco Suardi si rinnova: 700mila euro per giochi, sport e fontane d’acqua

Una nuova area giochi per bambini e ragazzi, spazi riorganizzati per le diverse fasce d’età, una fontana con giochi d’acqua, un mezzo campo da basket regolamentare, tavoli da ping pong, nuove attrezzature e servizi igienici accessibili. È il progetto di riqualificazione del Parco Suardi, presentato nella mattinata di giovedì 5 novembre a Palazzo Frizzoni dall’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini, insieme all’architetto paesaggista Luigino Pirola, incaricato della progettazione e l’architetto Matteo Togni e il responsabile Servizi verde pubblico del Comune Warner Ravanelli.

La planimetria dei nuovi interventi La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo, che prevede un investimento complessivo di 700mila euro, finanziato con risorse comunali. L’intervento rappresenta una valorizzazione del patrimonio verde dell’antico Borgo Pignolo, che comprende Parco Suardi, gli Orti di San Tomaso già restituiti alla fruizione pubblica e Parco Marenzi con la rifunzionalizzazione del laghetto. L’obiettivo è rinnovare uno dei parchi storici e più frequentati della città, migliorando la qualità e la fruibilità delle aree dedicate al gioco, allo sport e alla socialità, con particolare attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e alla sostenibilità dei materiali.

Una nuova area giochi per i più piccoli

Il progetto prevede il completo ridisegno dell’area destinata ai bambini da 0 a 6 anni, nella parte meridionale del parco. L’attuale organizzazione degli spazi sarà sostituita da un nuovo disegno caratterizzato da forme circolari e percorsi sinuosi, con superfici di colori differenti – terra, azzurro e verde - che ospiteranno le nuove attrezzature ludiche.

Il mezzo campo da basket La presentazione del progetto a Palazzo Frizzoni

Tra le principali novità, una fontana gioco con zampilli d’acqua a terra, pensata come ulteriore occasione di gioco soprattutto nei mesi più caldi.

Saranno sostituiti quasi integralmente i giochi esistenti e rinnovate le pavimentazioni, utilizzando materiali drenanti e superfici antitrauma nelle zone attrezzate. Il progetto mantiene gli alberi presenti, integrandoli nella nuova organizzazione degli spazi con altre specie vegetali e infiorescenze che andranno a formare nuovi corridoi ornamentali, e inserisce nuove panchine lungo il perimetro dell’area.

Spazi per i ragazzi, sport e socialità

Anche la parte settentrionale dell’area giochi, destinata ai bambini più grandi e ai ragazzi, sarà interessata da una riorganizzazione. Il progetto prevede la realizzazione di un mezzo campo da basket regolamentare, la sistemazione degli spazi con nuovi tavoli da ping pong e la creazione di una nuova area di sosta attrezzata con tavoli da picnic. Saranno inoltre rifatti il percorso centrale e parte delle pavimentazioni, privilegiando materiali drenanti e soluzioni coerenti con il contesto del parco. L’intervento consentirà così di ampliare le possibilità di utilizzo dello spazio, affiancando alle attività ludiche occasioni di incontro, sport e permanenza all’aperto.

«Un intervento di riqualificazione atteso e necessario. Il parco storico cittadino unisce generazioni e natura e vogliamo preservare l’impronta tradizionale a cui sono legati i nostri ricordi di infanzia apportando, nel contempo, colore e funzionalità. L’ elemento acqua intercluso da anni tornerà ad essere fruibile al centro dell’area giochi, non più solo come un laghetto da guardare ma con la forma di giochi d’acqua con cui i bambini potranno rinfrescarsi e divertirsi. Grande attenzione anche alle infrastrutture sportive per i giovani, con il mezzo campo da pallacanestro regolamentare e nuovi tavoli da ping pong. Totalmente rinnovati anche i servizi igienici e gli arredi. È la valorizzazione di un parco per l’infanzia e per tutte le età, tra la nuova Gamec e il nucleo giovane della Montelungo, che rappresenta il cuore verde della rigenerazione urbana di un’area importante della città» dichiara l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini.

Nuovi servizi igienici e autopulenti

Un altro intervento significativo riguarda la realizzazione di nuovi servizi igienici. In prossimità del padiglione sarà installato un nuovo blocco prefabbricato autopulente, composto da due bagni, uno dei quali attrezzato per persone con disabilità. La struttura sarà rivestita con doghe di legno, secondo una soluzione progettuale studiata per integrarsi con l’architettura del padiglione e con l’ambiente circostante.

Un intervento che valorizza il patrimonio verde