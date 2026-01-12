Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Bergamo, partiti i lavori in via Autostrada - Foto

VIABILITÀ. Prime operazioni notturne per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Inizia la trasformazione della strada d’accesso alla città.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
I lavori in via Autostrada a Bergamo
I lavori in via Autostrada a Bergamo
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Le pinze in azione iniziano a smantellare i guardrail in via Autostrada a Bergamo. Sono partiti questa sera, lunedì 12 gennaio, i lavori di riqualificazione e trasformazione della via in un nuovo grande viale alberato.

Aperto il cantiere
Aperto il cantiere
(Foto di Colleoni)
Le operazioni di rimozione dei guardrail
Le operazioni di rimozione dei guardrail
(Foto di Colleoni)

Le prime operazioni notturne

Le prime operazioni sono partite, come annunciato, attorno alle 20. Nell’area tra la rotonda di via Carnovali e la Coop si lavorerà fino alla mattinata di martedì 13 per eliminare le barriere di protezione laterali della strada, prima sul lato in uscita dalla città e, una volta terminato, su quello opposto. Gli operai delle Imprese Pesenti lavoreranno in notturna con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi al traffico. Durante le operazioni, infatti, per consentire ai mezzi di rimuovere i guardrail, sarà necessario chiudere temporaneamente al traffico una delle corsie per senso di marcia, ma in maniera comunque alternata fra un lato della strada e l’altro, così da assicurare le due corsie nella sponda non interessata dai lavori. La previsione è di terminare la soppressione delle barriere entro le 6 del 13 gennaio, quando saranno di nuovo percorribili tutte e 4 le corsie in entrambe le direzioni.

