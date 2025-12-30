Via Autostrada, dal 12 gennaio la riqualificazione del nuovo viale di accesso alla città

Dal 12 gennaio 2026 prenderà avvio la riqualificazione di via Autostrada, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Spino e quella di via Carnovali. Un progetto che trasformerà via Autostrada in un nuovo viale alberato di accesso alla città, circa 200 alberi, completando così quanto avviato con la realizzazione della fontana all’incrocio di via Carnovali.

Alla conferenza stampa di presentazione l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini, per la Bruman’s Bruno Scarpellini con l’architetto Michele Locatelli ed Emilio Pesenti con Marco Pinetti dell’impresa Pesenti che realizzerà i lavori.

Via Autostrada diventerà un viale alberato

Il sottopassaggio ciclopedonale

Il progetto prevede la riqualificazione dell’asse stradale con il completamento del sottopassaggio ciclopedonale, iniziato nel 2012, all’altezza della rotatoria di via Spino. L’intera opera è uno standard qualitativo del Programma Integrato di Intervento «Via Autostrada», approvato nel 2008 e soggetto a successive varianti, fino all’ultimo aggiornamento della primavera 2024. La società Bruman’s si è impegnata a progettare e realizzare le opere previste, per un valore che è passato da 1.300.000 euro a 2.100.000 euro per l’alto valore riconosciuto a questo intervento.

Il sottopasso e la nuova pista ciclopedonale: ecco come saranno L’area coinvolta ha una superficie complessiva di circa 17.000 mq, con una sede stradale di 22 metri di larghezza e uno sviluppo di circa 530 metri. Durante la realizzazione della rotatoria all’intersezione con via Spino nel 2012, furono predisposti due sottopassaggi, uno di 30 metri per l’attraversamento di via Autostrada e uno di 12 metri per l’attraversamento della strada laterale. Tuttavia, i sottopassi non furono completati con le rampe di accesso e i tunnel furono murati e interrati.

Il lungo iter

Con lo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni e le nuove intersezioni, via Autostrada ha acquisito un ruolo di viale di accesso alla città, spostando il limite del centro urbano verso l’esterno. Il percorso verso la realizzazione di questo progetto è stato lungo, iniziato con l’acquisto da parte del Comune del sedime di proprietà di Anas, in concessione a Società Autostrade per l’Italia S.p.a. Questa operazione, durata 7 anni e che ha coinvolto anche l’Agenzia del Demanio e il Ministero dei Trasporti, si è conclusa a inizio 2024, permettendo alla società Bruman’s, soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento, di avviare la progettazione in conformità agli impegni convenzionali del precedente mandato della Giunta.

L’acquisizione da parte del Comune del vecchio sedime autostradale ha aperto nuove possibilità per la riqualificazione di quest’importante asse viario, con l’obiettivo di trasformarlo in un «biglietto da visita» per i visitatori.

La presenza del mercato

Inoltre, con la presenza del mercato settimanale della Malpensata in via Spino, diventa necessario realizzare una connessione ciclabile e pedonale tra l’area mercatale e il centro di Bergamo. Il completamento del sottopasso ciclopedonale assume quindi nuova importanza, oltre a portare a compimento l’interconnessione tra i quartieri Carnovali e Malpensata creando una connessione protetta e diretta con il centro della città.

I punti salienti del progetto

Riqualificazione del tratto di via Autostrada tra le rotatorie di via Spino e via Carnovali, con la realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree verdi.

Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.

Ridefinizione delle barriere stradali.

Completamento del sottopasso ciclopedonale e il raccordo con i nuovi percorsi.

Il cantiere

Le lavorazioni previste prenderanno avvio a partire da lunedì 12 gennaio 2026 e si svolgeranno in 5 diverse fasi per concludersi entro la fine dell’anno.

La prima fase - dal 12 gennaio al 27 marzo -, si concentrerà nella parte centrale della strada, mantenendo invariate le due corsie per senso di marcia, con una sezione per ognuna di esse di 6,5 metri.

Le fasi 2 e 3 coinvolgeranno invece i lati ovest - dal 27 marzo al 5 giugno - ed est - dal 5 giugno al 14 agosto - della via, con la realizzazione dei tratti di piste ciclabili previste da progetto, garantendo sempre il doppio senso di marcia, con un leggero restringimento rispetto alla fase precedente di circa 50 centimetri (per una larghezza quindi effettiva di 6 m).

Infine le fasi 4 e 5 - dal 14 agosto al 12 dicembre - riguarderanno la parte verso la rotonda all’incrocio con via Spino con la definitiva apertura del sottopasso ciclopedonale e la realizzazione delle rampe e delle scale di raccordo.

Opere che porteranno entro dicembre 2026 alla definitiva conclusione dell’intero intervento di riqualificazione della via.

Ridefinizione della sede stradale di via Autostrada

La riqualificazione della sede stradale ridurrà la larghezza dell’asse a 16,80 metri rispetto i 22 metri attuali, creando nuovi spazi verdi e percorsi ciclopedonali. I percorsi saranno separati dalla sede stradale da uno spartitraffico e una fascia verde.

Sul lato est, il percorso ciclopedonale affianca l’asse stradale per quasi tutta la sua lunghezza. Resta separato dalla strada mediante uno spartitraffico e una fascia verde non sormontabili. Con una larghezza di 3,50 metri e una lunghezza di circa 370 metri, il percorso ha un andamento pianeggiante e collega il sottopasso in prossimità della rotatoria con via Mozart.

Sul lato ovest, il percorso ciclopedonale inizia con un breve tratto su corsia riservata, ricavato dal marciapiede, e prosegue poi in sede propria affiancando l’asse stradale tra la nuova rotatoria di via Carnovali e l’emissione di via Dei Carpinoni. Il percorso, largo 3,50 metri e lungo circa 250 metri, presenta un andamento pianeggiante e collega l’attraversamento di via Carnovali con via Dei Carpinoni, immettendosi in prossimità dell’attraversamento pedonale. Lo spartitraffico centrale della sede stradale sarà ridefinito con una cordonatura e trasformato in un rain garden, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e al miglioramento estetico dell’area.

Completamento del sottopasso ciclopedonale

Con la riqualificazione di via Autostrada e la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale, il sottopasso potrà finalmente essere completato sul lato verso via Zanica, connettendosi al nuovo tracciato in modo autonomo.

Dal lato est, la nuova rampa si svilupperà lungo il margine di via Autostrada e della rotatoria, per immettersi sul tratto predisposto per il collegamento con via Zanica e raggiungere il sottopasso. La rampa avrà una larghezza di 3,5 metri e una pendenza longitudinale del 7%, interrotta ogni 5 metri da una zona pianeggiante.

Un secondo sottopasso, lungo 12 metri, consentirà l’attraversamento pedonale della strada di accesso all’area commerciale e sarà accessibile tramite una scala situata nelle vicinanze del parcheggio.

Il percorso ciclopedonale

Entrambi i sottopassi saranno dotati di un impianto di videosorveglianza e verranno installati cancelli per la chiusura notturna Il percorso ciclopedonale sarà caratterizzato da una pavimentazione in calcestruzzo drenante colorato e un muro di contenimento anch’esso colorato, che unirà i due sottopassaggi. I sottopassi saranno illuminati da linee luminose poste agli angoli del soffitto, migliorando la fruibilità dell’infrastruttura.

Entrambi i sottopassi saranno dotati di un impianto di videosorveglianza e verranno installati cancelli per la chiusura notturna.

Progetto del verde