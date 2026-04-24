Bergamo, per il 25 Aprile visite guidate gratuite a Palazzo Frizzoni

Le visite

Il percorso prevede la visita degli esterni, il cortile e il parco, sala Caccia, Corridoio dei Cardinali, lo scalone, sala Specchi, gli uffici della sindaca, del segretario generale e del capo di gabinetto, infine l’aula consiliare.

Come partecipare

Le visite guidate si svolgeranno, con accesso libero e gratuito, dalle 14.30 alle 17.30. Sarà possibile essere accompagnati da guide che parlano anche inglese, francese e spagnolo. Il prossimo appuntamento il 2 giugno, per la Festa della Repubblica.