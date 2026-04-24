Bergamo, per il 25 Aprile visite guidate gratuite a Palazzo Frizzoni
L’INIZIATIVA. In collaborazione con il liceo Falcone: accesso libero dalle 14.30 alle 17.30.
Bergamo
In occasione del 25 Aprile, a Bergamo torna «Porte aperte a Palazzo», progetto di visite guidate gratuite a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, volute dalla presidente del Consiglio comunale Romina Russo, realizzate in collaborazione con il liceo linguistico Falcone.
Le visite
Il percorso prevede la visita degli esterni, il cortile e il parco, sala Caccia, Corridoio dei Cardinali, lo scalone, sala Specchi, gli uffici della sindaca, del segretario generale e del capo di gabinetto, infine l’aula consiliare.
Come partecipare
Le visite guidate si svolgeranno, con accesso libero e gratuito, dalle 14.30 alle 17.30. Sarà possibile essere accompagnati da guide che parlano anche inglese, francese e spagnolo. Il prossimo appuntamento il 2 giugno, per la Festa della Repubblica.
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