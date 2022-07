Bergamo più verde nel 2023: parchi ampliati e nuovi giardini

Come cambierà il verde in città nel 2023? Quali novità porterà l’anno della Cultura sul fronte della natura e dell’ambiente, una delle aree tematiche che Bergamo e Brescia hanno scelto di approfondire? «Vogliamo far percepire a cittadini e turisti l’identità verde delle nostre due città, entrambe circondate da parchi che penetrano l’area urbana - spiega l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti -. Il verde in città migliora la qualità della vita, è importante che se ne abbia consapevolezza, per questo abbiamo promosso progetti di formazione nelle scuole, che riguardano anche la nutrizione e la sicurezza del cibo, lasciti di Expo che porteremo avanti. Così come, in coerenza con le linee di mandato, ci stiamo impegnando nelle politiche di transizione ecologica ed energetica.