Bergamo, presidio contro la violenza di genere l’8 novembre. Il 25 corteo in città

Domenica 8 novembre, alle 18, torna in Largo Rezzara a Bergamo il presidio mensile promosso dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere e da Non Una di Meno Bergamo . L’appuntamento sarà l’occasione per presentare la manifestazione cittadina in programma mercoledì 25 novembre , in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il corteo del 25 novembre

«Saremo marea» è lo slogan scelto per l’iniziativa, con cui le organizzatrici invitano la cittadinanza, le associazioni e le realtà del territorio a partecipare. Il corteo partirà alle 17 da piazzale Marconi e attraverserà le vie del centro cittadino.

Al centro della mobilitazione ci saranno la prevenzione della violenza di genere, l’educazione al rispetto e alla parità, il sostegno ai Centri antiviolenza e la necessità di garantire adeguata protezione alle donne che denunciano situazioni di violenza. Tra le richieste anche maggiori investimenti nei servizi sociali, sanitari ed educativi e una più concreta applicazione delle norme contro le discriminazioni.