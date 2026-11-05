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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 05 Novembre 2026

Bergamo, presidio contro la violenza di genere l’8 novembre. Il 25 corteo in città

LA MANIFESTAZIONE. Domenica alle 18 appuntamento in Largo Rezzara per presentare la manifestazione in programma il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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Bergamo, presidio contro la violenza di genere l’8 novembre. Il 25 corteo in città

Bergamo

Domenica 8 novembre, alle 18, torna in Largo Rezzara a Bergamo il presidio mensile promosso dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere e da Non Una di Meno Bergamo. L’appuntamento sarà l’occasione per presentare la manifestazione cittadina in programma mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il corteo del 25 novembre

«Saremo marea» è lo slogan scelto per l’iniziativa, con cui le organizzatrici invitano la cittadinanza, le associazioni e le realtà del territorio a partecipare. Il corteo partirà alle 17 da piazzale Marconi e attraverserà le vie del centro cittadino.

Al centro della mobilitazione ci saranno la prevenzione della violenza di genere, l’educazione al rispetto e alla parità, il sostegno ai Centri antiviolenza e la necessità di garantire adeguata protezione alle donne che denunciano situazioni di violenza. Tra le richieste anche maggiori investimenti nei servizi sociali, sanitari ed educativi e una più concreta applicazione delle norme contro le discriminazioni.

Le organizzatrici sottolineano la volontà di costruire una manifestazione aperta e partecipata, dedicata alla sensibilizzazione e al sostegno delle vittime di violenza. Le associazioni interessate ad aderire possono scrivere a [email protected] oppure contattare su Instagram la pagina di Non Una di Meno Bergamo (@nudmbg).

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