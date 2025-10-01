Bergamo, ragazza segnala spaccio in viale Papa Giovanni XXIII: un arresto

L’intervento delle volanti

Grazie alla minuziosa descrizione, le volanti della polizia di Stato sono arrivate sul viale per poi intercettare il soggetto in via Paglia. Sottoposto a controllo, il giovane, diciottenne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è risultato privo dei documenti e - invitato a mostrare ciò che aveva nelle tasche - ha consegnato agli agenti un marsupio contenente 6,80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 60 euro in contanti.