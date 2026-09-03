Bergamo, Redona piange la prof Zanotti: «Capace di parlare ai giovani»

«Davvero una grande perdita che ci lascia sgomenti. Antonella era una donna dedita alla sua comunità, ai giovani, capace in modo raro di essere empatica e di creare relazioni». È un coro unanime di stima, apprezzamento e dolore quello che si è levato dalla comunità di Redona, dal Patronato San Vincenzo e da tutti quelli che l’hanno conosciuta. Antonella Zanotti, 68 anni, di Redona, è mancata martedì sera, colta da un malore improvviso mentre si trovava a Iseo dove aveva trascorso con il marito una serena giornata in compagnia.

Chi era Antonella Zanotti

Antonella Zanotti è stata docente di religione al Liceo Falcone e, una volta in pensione, si era dedicata all’insegnamento di Cultura generale al Patronato San Vincenzo. L’anno scorso, in occasione del suo definitivo addio alla scuola, i suoi studenti l’avevano festeggiata riempiendola di biglietti affettuosi di ringraziamento. «Antonella aveva una rara capacità di saper stare vicino agli adolescenti che non sono sempre facili. Era capace di andare oltre i problemi dei suoi studenti del patronato e sapeva scoprire i loro valori. Per restituire loro il rispetto e la stima di sé», ricorda don Davide Rota, superiore del Patronato.

La presenza costante all’oratorio

«Antonella era anche una presenza attiva nella vita dell’oratorio – racconta una sua cara amica – Circa quindici anni fa aveva fondato il gruppo delle Cicale. Ci si ritrovava il giovedì sera, soprattutto nel periodo delle feste, per realizzare piccoli oggetti da vendere, raccogliendo fondi per l’oratorio. Le Cicale erano molto più di un’attività di volontariato, era un punto di incontro nel quale si stava bene tutte insieme».